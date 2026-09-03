Взаимный безвизовый режим между Китаем и Россией способствует увеличению туристического потока и грузовых перевозок. Об этом заявил зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он отметил, что сотрудничество Пекина и Москвы на уровне лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина — дает свои плоды. Так, российские продукты оказываются на столах граждан Китая, передает «РИА Новости».

По словам Дин Сюэсяна, Пекин готов продолжать сотрудничество в интересах обоих народов и для повышения их благосостояния. Пекин также поддерживает ведение бизнеса китайскими компаниями на российском Дальнем Востоке, добавил зампремьера Госсовета.

«Как бы ни повернулась политическая обстановка, двери Китая распахнутся только шире», — заявил он.

Дин Сюэсян напомнил, что осенью в КНР пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического союза (АТЭС), на котором ожидается Владимир Путин.

После выступления модератор пленарного заседания спросил у президента России, возможна ли встреча с американским лидером Дональдом Трампом во время АТЭС. Сам глава Белого дома подчеркивал, что готов к такому диалогу, если завершится конфликт на Украине.

В ответ Путин подчеркнул, что договориться должны, прежде всего, Москва и Киев, однако Россия благодарит всех, кто может внести свой вклад в мирное урегулирование.

«Шансы есть», — добавил российский лидер.

В начале сентября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры во время АТЭС.

«Если получится, как было сказано, можно будет организовать и встречу на троих или, по крайней мере, с каждым обязательно встретится», — объяснил Ушаков.

20 июня Россия продлила действие безвизового режима с КНР до конца 2027 года. В мае на аналогичный шаг пошел и Пекин.

«На китайцев приходится более 50% всех путешествий именно с целью туризма к нам. И если этот тренд сохранится, то плюс 30% легко может получиться по 2026 году», — рассказал RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Александр Мусихин.