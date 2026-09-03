Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке вновь поднимет вопрос об инциденте в Буче перед Генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Это заявление прозвучало 3 сентября в рамках лектория общества «Знание» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам Лаврова, генсек отвечает на вопрос о расследовании инцидента в Буче, ссылаясь на конфиденциальность информации и нежелание родственников делиться данными. Министр подчеркнул, что не прекратит добиваться ответа.

«Гутерриш к позору всемирной организации отвечает, что мы расследовали [инцидент в Буче], у нас есть информация, но она какая-то конфиденциальная, родственники не очень хотят. Мы спрашиваем: „А где родственники?“ Родственники обычно шумят громче всех и требуют справедливости», — отметил Лавров

Глава МИД РФ также уточнил, что регулярно поднимает тему Бучи в ходе пресс-конференций на полях ГА ООН. Он пообещал через неделю поехать в Нью-Йорк и снова обсудить этот вопрос на заседании Ассамблеи.

Лавров выразил недоумение по поводу «политического туризма», который организуют европейские представители в Буче.

«Киевский режим, когда к ним продолжают европейцы ездить — я, кстати, не знаю, что мы так позволяем им туризмом заниматься политическим, — когда приезжают европейцы, они их всегда в эту Бучу возят, поклоняются этим жертвам так называемым», — подчеркнул Лавров.

30 марта 2022 года российские войска в качестве жеста доброй воли на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле оставили позиции под Киевом, в том числе город Бучу. На следующий день, 31 марта, это на камеру подтвердил глава местной администрации. Спустя несколько дней западные телеканалы показали кадры, на которых, как отмечает российская сторона, тела погибших людей на улицах города появились уже после ухода ВС РФ — в отличие от снятых ранее записей. В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.