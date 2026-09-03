В Полтаве в Ботаническом саду имени В. Г. Короленко открыли памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Организаторы заявили, что это первый памятник писателю на Украине.

Новый монумент вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Бюст Шекспира был выполнен с выпученными глазами и странным образом приоткрытым ртом. Многие сочли работу неудачной и подвергли ее автора критике.

«Ужас… Это какой-то алкаш с дефективным взглядом… Люди, это кто автор? Шок!» — написал Иван Кузя.

«Это дети лепили младших классов или наркоманы?» — поинтересовался Владимир Величко.

«А руки где? Скульптор побоялся слепить, чтобы в морду не дал?» — пошутила Галина Кулиш.

Другие пользователи сравнили бюст с переделанным памятником Ленину и изображениями Сократа. Некоторые увидели в скульптуре персонажа фильма ужасов — куклу Чаки.

Среди многочисленных критических комментариев нашелся и пользователь, вставший на защиту скульптора. Он отметил, что достоверных портретов Шекспира не сохранилось, поэтому установить, насколько бюст соответствует внешности драматурга, невозможно.

Установка новых памятников на Украине происходит на фоне демонтажа монументов, связанных с советским и российским прошлым. В Полтаве летом 2023 года снесли бюст русского поэта Александра Пушкина и памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину. После демонтажа на их месте остались постаменты.