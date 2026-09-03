Одновременное введение налоговых льгот и «закручивание гаек»в отношении бизнеса может свести к нулю эффект для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин.

«Нельзя даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно <…> закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора. <…> В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым», — заявил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Президент подчеркнул, что необходимо последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей и снижать административную нагрузку.

«Полагаю, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл и соответствующим образом продолжат настраивать свою работу», — добавил Путин.

ВЭФ-2026 проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.