Лидер фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с RTVI назвал политику Центробанка угрозой национальной безопасности страны.

Как считает парламентарий, последние заявления представителей Банка России свидетельствуют о растущем расхождении между национальными интересами страны и результатами деятельности регулятора.

Он обратил внимание на заявление советника председателя ЦБ РФ Кирилла Тремасова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) о том, что при обсуждении дальнейших решений по траектории ключевой ставки регулятор будет учитывать атаки беспилотников на инфраструктуру маркетплейсов, так как нанесенный ущерб негативно сказывается на балансе спроса и предложения.

«На Владивостокском форуме бизнес в тысячный раз поднял вопрос о высокой ключевой ставке как основном тормозе развития производства. Что подтверждает официальная статистика: в первом полугодии динамика ВВП составила 0,6%, а в III квартале прогнозируется замедление и без того мизерного роста. Между тем, Центробанк вместо отказа от губительного курса грозит очередным ужесточением кредитно-денежной политики под предлогом… последствий атак дронов ВСУ», — возмущен Миронов.

Он убежден, что «цель Набиуллиной и Ко» не поддержать отечественный бизнес в сложный момент, а еще больше усугубить его положение.

«Если называть вещи своими именами, наши системные либералы действуют в унисон с украинскими террористами. Центробанк в чем-то даже опаснее: его решения касаются буквально каждого предприятия, и потому наносят несоизмеримо больший ущерб российской экономике, чем беспилотники ВСУ», — сказал собеседник RTVI.

Такой вывод может показаться чрезмерно жестким, но это не эмоции, а факты, подчеркнул Миронов.

«И эти факты требуют радикальных кадровых решений и пересмотра ключевых направлений деятельности Банка России», — резюмировал парламентарий.

Ранее в беседе с RTVI Миронов предложил скорректировать работу Центробанка, поскольку регулятор, по его словам, не способен обеспечить гражданам и предприятиям выгодные кредиты и снизить их общую задолженность перед банками.