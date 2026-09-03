В Токтогульском районе Кыргызстана в дорожно-транспортном происшествии погибли семь человек. Об этом сообщают местные издания.

По предварительным данным, легковой автомобиль Kia пытался обогнать колонну машин и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался грузовик HOWO. Водитель большегруза попытался уйти от столкновения, но избежать удара не удалось — легковушка оказалась под колесами грузовика.

Момент аварии попал на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

Как сообщают СМИ со ссылкой на родственников одной из погибших, в салоне Kia находились семь человек. Среди них — водитель, две студентки и другие пассажиры.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления точных причин и обстоятельств ДТП. Официальные комментарии ведомств пока не поступали.