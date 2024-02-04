Венгрия не будет препятствовать расширению бюджета Европейского фонда мира, который предназначен для оказания военной помощи Украине, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. В то же время Будапешт не будет принимать участие в работе фонда.

В 2024 году бюджет Европейского фонда мира планируют увеличить на €5 млрд, чтобы расширить поставки оружия на Украину.

«Мы не можем и не будем мешать другим делать это, поскольку это их собственная ответственность. <…> Мы, конечно, не будет участвовать в итоговом решении», — подчеркнул Сийярто (цитата по Hirado).

Как напомнил глава венгерского МИДа, на брюссельском саммите, который прошел 1 февраля, Венгрия не воспользовалась правом вето при обсуждении расширения финансирования Европейского фонда мира. Венгерская сторона «конструктивно воздержалась» от принятия решения, дав понять, что «не хочет нести ни финансовое, ни политическое бремя такого решения», объяснил Сийярто.

1 февраля 2024 на саммите в Брюсселе ЕС утвердили пакет финансовой помощи Украине до 2027 года в размере €50 млрд. За его принятие проголосовали все 27 лидеров стран-участниц Евросоюза. Ранее Венгрия выступала против такого решения, а в декабре 2023 года наложила вето на предоставление дополнительной помощи Украине.

Издание Politico со ссылкой на источник писало, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан изменил свою позицию по вопросу помощи Украине после обеда с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и встречи с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

По словам самого Орбана, Будапешт согласился снять вето с пакета помощи на €50 млрд при условии того, что Киеву не будут отправлять предназначенные для венгерской стороны средства, которые были заморожены. Премьер заявил, что Венгрия сможет оставаться «на стороне мира», не принимая фактического участия в снабжении Украины оружием благодаря созданию механизма, контролирующего «разумное использование» выделяемых средств, которые выделяются Киеву.

Сийярто уточнил, что Европейская комиссия должна подготовить отчет, на основании которого Европейский совет будет давать соответствующие указания комиссии. В результате будет создан своего рода механизм проверки того, как расходуются выделенные Украине средства, добавил министр.