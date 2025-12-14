Верховный суд России подтвердил приговоры участникам совершенного в 2011 году убийства главреда дагестанской газеты «Черновик» Хаджимурада Камалов, пишет «Коммерсантъ». Военная коллегия ВС отклонила кассационные жалобы осужденных, в том числе бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, который уже успел побывать на СВО, получил там ранение и вернулся на лечение.

Хаджимурада Камалова расстреляли 15 декабря 2011 года у здания редакции. Расследование установило, что преступление было организовано из мести за критические публикации.

По версии следствия, тогдашний депутат и председатель бюджетного комитета Народного собрания Дагестана Шамиль Исаев через своего односельчанина Магомеда Абигасанова заказал убийство журналиста за 1 млн рублей и доходы от автозаправки.

Непосредственными исполнителями стали Мурад Шуайбов и Магомед Хазамов, выпустившие в жертву 14 пуль.

Приговор по этому делу был вынесен Южным окружным военным судом. Сняв первоначальное обвинение в терроризме, он назначил наказания:

Шамилю Исаеву и Магомеду Абигасанову — по 16 лет колонии,

Мураду Шуайбову — 23 года,

Магомеду Хазамову — 24 года лишения свободы.

Шуайбов скончался в колонии, а Шамиль Исаев вышел из колонии для участия в специальной военной операции на Украине и получил там ранение, после чего вернулся в Россию лечиться.

Осужденные пытались обжаловать приговор, но апелляционный суд оставил его в силе — а теперь окончательно утвердил Верховный суд. В его определении указано, что участие в СВО и освобождение от наказания условно не могут служить поводом для отмены приговора.