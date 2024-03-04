Верховный суд США допустил бывшего американского лидера Дональда Трампа к участию в президентских выборах в Колорадо, отменив запрет, наложенный Верховным судом штата. Решение было принято судьями единогласно, пишет Bloomberg.

Изначально иск об исключении Трампа из избирательных бюллетеней в штате Колорадо подала группа республиканцев. Документ был основан на 14-й поправке Конституции США, которая запрещает чиновникам занимать государственные должности, если они участвовали в мятеже.

Под мятежом истцы подразумевают штурм Капитолия, который 6 января 2021 года устроили сторонники Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США. В этот день конгрессмены должны были утвердить итоги президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. В результате погибли пять человек. Всего по делу о штурме Капитолия проходят несколько сотен подозреваемых.

20 декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате. В заключении суда отмечалось, что в январе 2021 года Трамп «не просто спровоцировал восстание», а продолжал его «поддерживать», даже когда «осада Капитолия шла полным ходом». Кроме того, суд утверждал, что Трамп «неоднократно требовал от вице-президента [Майка] Пенса отказаться от выполнения своего конституционного долга и призывая сенаторов убедить их прекратить подсчет голосов избирателей».

«Эти действия представляли собой открытое, добровольное и прямое участие в восстании», — говорится в заключении суда. После этого Трампу запретили баллотироваться в Мэне и Иллинойсе.

Между тем Верховный суд США отметил, что ответственность за соблюдение статьи о запрете кандидатов в отношении федеральных должностных лиц и кандидатов лежит на Конгрессе, а не на штатах. Сам Дональд Трамп назвал решение Верховного суда США «большой победой для Америки».

15 января 2023 года Трамп одержал победу на первом голосовании по выборам кандидата в президенты США от республиканцев, которое проходило в штате Айова. Бывшего американского лидера поддержали 50,8% участников внутрипартийного голосования, губернатора Флориды Рона Десантиса — 21,3%, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли — 19,2%, бизнесмена Вивека Рамасвами — 7,6%.

21 января губернатор Флориды Рон Десантис поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа и заявил, что отказывается принимать участие в выборах президента США.

24 января Трамп набрал большинство голосов на праймериз республиканцев в Нью-Гемпшир. По итогам подсчета 70% бюллетеней экс-президент получает 54,5% голосов, а его главный конкурент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 44,0%.