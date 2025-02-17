Врио президента Абхазии Валерий Бганба уволил главу Службы госбезопасности (СГБ) Дмитрия Кучуберию. Ходили слухи и об отставке главы МВД, поэтому на улицы Сухума вышли милиционеры, но позже эту информацию опровергли. В поддержку Кучуберии выступил командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Кучуберия рассказал «Sputnik Абхазия», что ему позвонил кандидат в президенты Адгур Ардзинба и попросил явиться на встречу к исполняющему обязанности президента республики Валерию Бганбе, где также был претендент на пост вице-президента Алхас Джинджал. Там ему задали вопрос, можно ли своими силами обеспечить «безопасность рубежей родины».

«Я сказал, что теоретически это возможно, но затратно. Нужен определенный комплекс технических, финансовых возможностей, которыми мы, к сожалению, на сегодняшний день не обладаем», — ответил силовик.

Кроме того, Кучуберии, по его словам, высказали претензию по поводу нахождения в республике командира «Пятнашки» Ахры Авидзба и его бойцов.

«Далее в разговоре возник вопрос, что тут находятся гражданские люди с Донбасса, какие-то бригады, “Пятнашка”, что они неконтролируемые, что я не справляюсь со своими обязанностями и меня нужно снять с занимаемой должности», — сказал Кучуберия.

Собеседник «Sputnik Абхазия» добавил, что через час после того, как он покинул кабинет, к нему приехал Бганба и привез приказ об увольнении с поста главы СГБ. Временно его полномочия будет исполнять Чичба Алхаса.

Пока шла встреча, на фоне слухов об отставке Кучуберии и исполняющего обязанности главы МВД Роберта Киута около штаба Гунбы, МВД и СГБ начали собираться толпы местных жителей. Позднее стало известно, что Киут не покинет свой пост.

Командир батальона «Пятнашка» Авидзба подтвердил слова Кучуберии. Джинджал, рассказал он, спросил Кучуберию: «Сможем ли мы без русских защищать границу?».

«Председатель госбезопасности разумно ответил, что пока мы к таким вещам не готовы. “Значит, вы не справляетесь с своими обязанностями и вы должны уйти в отставку”. Значит, сегодня кандидаты уже решают такие вещи, чувствуя себя руководителями нашей страны», — отметил Авидзба.

В МВД Абхазии по ситуации сообщили, что к зданию центрального аппарата министерства прибыли правоохранители, «обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства министерства внутренних дел».

Агентство «Апсныпресс» сообщило, что Бганба назначил исполняющим обязанности вице-премьера экс-главу СГБ Зураба Марганию.

Ардзинба заявил, что в решении об отставке руководителей силовых ведомств «о политике речь не идет».

«В период предвыборной кампании и в день голосования были замечены несколько десятков вооруженных людей не граждан Абхазии, есть информация, что это представители частной военной компании. Мы неоднократно обращались к представителям силовых ведомств отреагировать и выдворить за пределы Абхазии людей, которые находятся здесь с непонятной целью», — сообщил он.

Вечером 17 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина будет проведена проверка «по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии».

Она отметила, что ранее соратники одного из кандидатов в президенты Абхазии «требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы». При этом, по словам Петренко, «высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности».

Телеграм-канал «Новости ЧП Абхазия» пишет, что ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой сторонник Ардзинбы, некий Энвер Бганба, «высказывает угрозы в адрес армянского народа в Абхазии, среди которых есть российские граждане», в частности, заявляя, что перед вторым туром голосования «с ними надо по-другому работать, их только надо пугать: вашу маму ******».

В конце октября 2024 года Абхазия и Россия подписали соглашение об инвестиционной деятельности, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики. Однако абхазская оппозиция не согласилась с этим документом — в стране начались протесты, в результате которых свой пост покинул президент Аслан Бжания.

Москва со своей стороны остановила финансирование, которое осуществляла в рамках взаимных договоренностей, включавших так и не принятое Сухумом инвестиционное соглашение. На поступавшие средства Абхазия выплачивала зарплаты бюджетникам и покрывала другие социальные расходы. 23 декабря Россия запустила гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию.

В начале февраля Минфин России сообщил, что Москва направила Абхазии деньги на социально-экономическое развитие республики. RT уточняет, что, по данным министерства, речь идет о сумме свыше 344 млн рублей.