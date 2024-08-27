Криптовалюта Toncoin (TON), которая используется в Telegram, будет зависеть от ситуации с задержанием Павла Дурова. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По словам Самиева, сейчас на рынке «стрессовая ситуация» и «большая неопределенность», поскольку TON во многом ассоциирована с основателем мессенджера Павлом Дуровым.

«В ситуации с TON очень важен фактор именно личности Павла Дурова. Его влияние очень сильно, и от его судьбы будет зависеть то, что произойдет с курсом этой криптовалюты: будет он падать или нормализуется», — пояснил Самиев.

Кроме того, на курс во много влияет и спекулятивный эффект, утверждает аналитик. Но он работает только первые несколько дней после значимого события.

«Фундаментальных предпосылок для обрушения TON нет. Но все будет зависеть от ситуации вокруг ареста и обвинения Дурова. Если его освободят, криптовалюта может взлететь в цене — думаю, кто-то из инвесторов даже предполагает заработать на этом и вкладывается в TON с таким расчетом», — допустил аналитик.

С момента задержания Дурова криптовалюта Toncoin подешевела более чем на 19%. Представители TON Community RUS в своем телеграм-канале писали, что от лица TON коммьюнити выражают поддержку команде Telegram и Павлу Дурову.

«Павел — символ тех ценностей, на которых строится наше сообщество. Мы уверены, что его приверженность свободе слова и децентрализованному интернету продолжит вдохновлять миллионы людей по всему миру», — говорится в сообщении TON Community RUS.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Расследование в отношении предпринимателя было открыто 8 июля. В его деле фигурируют обвинения в 12 преступлениях, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии, перевозке и продаже наркотиков, киберпреступлениях, групповом мошенничестве и отмывании денег.

В пресс-релизе парижской прокуратуры отмечается, что обвинения предъявлены «неназванному лицу». Срок задержания Дурова во Франции истекает 28 августа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не носит политический характер. По словам главы государства, предприниматель арестован в рамках судебного расследования.