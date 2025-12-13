Бывшему сенатору от Костромской области Александру Тер-Аванесову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, он объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся материалы.

Экс-парламентарий стал фигурантом резонансного дела о хищениях при строительстве военных объектов, главной обвиняемой по которому выступает бывшая заместитель министра строительства ДНР Юлия Мерваезова.

Тер-Аванесову инкриминируют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Следствие считает, что он причастен к схеме вывода бюджетных средств при заключении госконтрактов на возведение военной инфраструктуры. Общая сумма спорных контрактов превысила 9 млрд рублей, а ущерб государству оценивается в более чем 4,1 млрд рублей.

Центральной фигурой расследования является Мерваезова, которая в 2021-2022 годах возглавляла Военно-строительную компанию (позднее АО «Сибирьпромгрупп»). По версии следствия, именно она организовала схему незаконного вывода денег при заключении контрактов на строительство объектов для Минобороны.

Защита Мерваезовой утверждает, что инкриминируемые преступления происходили до и после периода ее работы в компании, однако следственные органы настаивают на ее центральной роли в схеме.

По делу фигурируют 14 спорных государственных контрактов. По каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, которая должна установить реальный объем выполненных работ и законность расходования бюджетных средств.

Уголовное дело изначально было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой на посту руководителя компании — Дениса Чубарова. Со временем круг подозреваемых расширился до девяти человек. Среди них бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников. Потерпевшими признаны пять организаций и само Министерство обороны России.

Александр Тер-Аванесов был сенатором от Костромской области в 2006-2015 годах. За время работы в верхней палате парламента он входил в состав комитетов по экономической политике, по физической культуре и спорту, а также в комитет по федеративному устройству и региональной политике. После завершения сенаторских полномочий в 2015-2016 годах был депутатом Костромской облдумы.

В 2011 году прокуратура Москвы сообщила, что помощник Тер-Аванесова на общественных началах Михаил Беридзе был приговорен к шести годам лишения свободы. Беридзе торговал должностями в Совете Федерации, обещая за деньги устроить людей помощниками высокопоставленных парламентариев.

Он был задержан в ноябре 2010 года при получении 80 тыс. долларов в качестве аванса за обещанное трудоустройство на должность помощника вице-спикера. Всего за свои услуги он запрашивал от 150 до 200 тыс. долларов. По данным МВД, часть полученных средств Беридзе переправлял в Грузию местным криминальным группировкам, действуя в разных регионах России.