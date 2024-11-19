Современные зенитно-ракетные комплексы на вооружении у России способны сбивать ракеты ATACMS. Об этом заявил News.ru военный эксперт Алексей Леонков.

«ATACMS могут сбивать комплексы С-400 С-300В4, Бук-М2, Бук-М3 и Тор-М2. Все эти комплексы, они современные, многоканальные, могут сбивать цели. Тор-М2 может сбивать цели, которые движутся на скорости 750 м/с, то есть он может сбивать ATACMS в определенных режимах», — сказал Леонков.

Он также отметил, что комплекс С-400 способен сбивать ракеты, которые перемещаются со скоростью свыше 12 тысяч километров в час.

По данным американских СМИ, США дали Украине разрешение на удары по целям в России с помощью ракет ATACMS. Как пишет The New York Times, такое решение было принято американскими властями в связи с «неожиданным решением России задействовать в боевых действиях северокорейские войска».

По информации Министерства обороны России, в ночь на 19 ноября украинские войска совершили удар по объекту в Брянской области с помощью шести ракет ATACMS. В Генштабе ВСУ заявили, что не владеют информацией об ударе по российской территории с помощью американского вооружения.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер также не стал ни подтверждать, ни опровергать сообщения о том, что США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

В ходе пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам саммита «Большой двадцатки» 19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал использование ATACMS для ударов по Брянской области «сигналом о том, что они [на Западе] хотят эскалации».

Вместе с этим министр признался, что не может знать, правдива ли информация, опубликованная The New York Times или материал издания был «попыткой прощупать почву». Он напомнил, что официального подтверждения со стороны властей США не было, однако отметил, что без участия американской стороны такие удары не были бы возможны.

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс, в свою очередь, косвенно подтвердил данные о том, что администрация президента Джозефа Байдена дала Украине разрешение на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Отвечая на вопрос о возможном обострении конфликта после такого шага, он выразил уверенность в том, что боевые действия могут завершиться «прямо сейчас», если российские войска покинут территорию Украины.

«Оружие, которое президент [США Джо] Байден разрешил использовать Украине, даст ей больше возможностей защищаться и, будем надеяться, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не увенчается успехом», — сказал дипломат.

Николс не стал уточнять, какое именно оружие он имеет ввиду.