Самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Продолжаются атаки на нашей границе, в Курской, Белгородской областях. Даже во время перемирия там были атаки», — напомнил Дандыкин.

Он уточнил, что боестолкновения идут везде, а основное — продвижение в Донбассе, где «осталось меньше километра». «Значит, на границу российские военные могут выйти уже завтра [15 мая]», — предположил эксперт.

По утверждению Дандыкина, успехов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не так много: они вынуждены отступать на ряде направлений и теряют территории.

«ВСУ продолжают оставлять населенные пункты. Пытались вот недавно зайти в Торецк, но были перебиты и люди, и техника. Тем не менее, боевые действия продолжаются и остаются интенсивными, непростыми», — заключил Дандыкин.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил провести переговоры по Украине в Стамбуле 15 мая без предварительных условий и допустил прекращение огня в рамках этого процесса.

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, что Киев ожидает согласия со стороны России на «полное, длительное и надежное» перемирие с 12 мая, а также заявил о готовности к встрече с Путиным. Axios писал со ссылкой на украинского чиновника, что Зеленский полетит на переговоры в Стамбул независимо от того, какое решение примет Москва относительно прекращения огня.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркивал, что украинский лидер готов встретиться только с Путиным. По мнению Подоляка, любые встречи в ином формате бессмысленны, поскольку другие российские представители «вряд ли уполномочены принимать те или иные решения».