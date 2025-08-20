В Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак, сообщила Генпрокуратура страны. Это преступление будет наказываться по новой статье 125-1, в которой прописана максимальная мера наказания в 10 лет лишения свободы.

Что изменилось для женихов и их «кунаков»

Закон о внесении в Уголовный кодекс изменений , которые сейчас вступили в силу, был принят парламентом Казахстана весной 2025 года и подписан президентом 16 июля.

Согласно принятым поправкам, если человека заставляют вступить в брак под угрозой применения насилия, то нарушителю может грозить штраф до 7,8 млн тенге (1,6 млн руб.) или лишение свободы на срок до 2 лет. Если брак был заключен против воли одного из супругов или один из них был несовершеннолетним, наказание ужесточается: штраф может достигать 19,6 млн тенге (2,92 млн. руб.), а срок лишения свободы — от трех до семи лет. Если эти действия привели к трагическим последствиям, например, смерти потерпевшего, то виновного могут приговорить к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет.

В качестве потерпевшего может выступать как женщина, так и мужчина. Кроме того, по новым нормам уголовная ответственность будет распространяться и на помощников похитителей, которым грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Еще одной новацией стало то, что если раньше в случае добровольного освобождения жертвы похитители освобождались от уголовной ответственности, то теперь такая возможность отсутствует. Во многом с действием прежней нормы было связано то, что 95% возбужденных дел по факту кражи невест было прекращено.

С инициативой ввести наказание за участившиеся случаи кражи невест и принуждение их к вступлению в брак выступил еще в 2023 году уполномоченный по правам человека при президенте Казахстана Артур Ластаев. По его мнению, «практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением, особенно в южных регионах страны».

«В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды», — считает казахстанский омбудсмен.

«Люди скатываются к средневековью»

По данным официальной статистики за последние пять лет в стране было возбуждено 257 уголовных дел, то есть фактически один раз в каждую неделю, по фактам похищения невест и принуждения к браку.

Артур Ластаев говорил, что официальная статистика не отражает действительную ситуацию, связанную с похищением невест и принуждением к браку, так как в Уголовном кодексе отсутствует такая статья.

«О реальных цифрах кражи невест приходится только догадываться. В обществе сохраняются стереотипы, не позволяющие женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случае виновные и жертвы даже не осведомлены о преступном характере таких деяний и уголовной ответственности за них», — пояснил Ластаев

В марте 2024 года на эту проблему обратил внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который, выступая на заседании Национального курултая, призвал ввести уголовную ответственность за такого рода нарушения. По его словам, «в Казахстане есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест».

«Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, в стране «должны твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности». Но при этом, «следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде». «В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья», — считает Касым-Жомарт Токаев.