Чем дольше украинские власти будут нарушать договоренности, тем меньше территорий останется у страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира. Видео его выступления опубликовано на канале ведомства на Rutube.

Первой датой срыва договоренностей Лавров назвал февраль 2014 года. По его словам, если бы Украина «по-честному [выполнила бы] то, о чем договорились», то Крым остался бы в составе страны. Но Киев решил «сломать» договоренность, поскольку хотел поскорее сменить власть, убежден глава российского МИДа.

Второй срыв, по его словам, произошел в феврале 2015 года. Тогда была возможность заключить минские договоренности — «Украина бы осталась в границах, включающих весь Донбасс».

«Не стали выполнять — не захотели предоставить части Донбасса особый статус, заключавшийся, прежде всего, в подтверждении права живущих там людей говорить на своем языке. Все это было «поломано». <…> Никто ничего не собирался выполнять: им надо было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием», — заявил Лавров.

Третьим шансом Украины спасти свои территории российский министр назвал мирные переговоры в Стамбуле в апреле 2022 года. «Об этом подробно говорил президент [России Владимир Путин]. <…> Ну и, конечно, нынешние реалии тоже отличаются от тех, что были в апреле 2022 года», — подчеркнул Лавров.

В середине июня президент России Владимир Путин выдвинул Украине несколько условий для начала переговоров об урегулировании конфликта. В частности, он потребовал вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от членства в НАТО. В Киеве эти условия назвали ультимативными. После вторжения ВСУ в Курскую область Путин счел бессмысленными переговоры с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики». В конце октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью FT, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может быть первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, Россия не пойдет на переговоры до полного вывода ВСУ из всех регионов, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Среди прочего, глава российского МИДа отметил, что сейчас большинство стран Запада собрались «в коалицию ради поддержки Украины до победного конца, <…> снабжая ее оружием, наемниками и инструкторами». Главной их целью Лавров назвал нанесения России стратегического поражения на поле боя.

Министр добавил, что такое в истории уже случалось, и привел примеры из армии Наполеона и Гитлера.

«И тот, и другой тоже хотели нанести России стратегическое поражение на поле боя. Чем это закончилось, мы хорошо знаем», — сказал Лавров.

По словам министра, такой же будет судьба «нынешнего крестового похода против нашей страны и нашего народа».