Принятие Украины в Североатлантический альянс может стать «решающим посланием для Кремля» и принести украинскому народу «веру, надежду и ясность», заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье-колонке для Spectator «Пришло время позволить Украине вступить в НАТО».

Джонсон убежден, что Западу необходимо отказаться от двусмысленности и нерешительности в отношении будущего Украины. Для этого экс-премьер Великобритании предложил предпринять несколько шагов, в числе которых отказ от идеи о том, что украинцы будут готовы обменять «землю на мир».

«Да, украинцы устали, и, конечно, есть много тех, кто хочет, чтобы война закончилась. Но их воля к борьбе не ослабевает, и мне кажется, что страна скорее погрузится в анархию и гражданскую войну, чем согласится на раздел», — считает Джонсон.

По его словам, единственной морально правильно инициативой, которую может поддержать Запад, остается реализация «трехстороннего плана победы Украины». Его президент Владимир Зеленский должен изложить США в ближайшие дни, напомнил Джонсон.

Вместе с этим Западу необходимо прекратить задержки помощи Киеву, считает экс-премьер Британии. Прежде всего, по его словам, нужно предоставить украинской стороне право на полномасштабное использование оружия, которое уже есть в ее распоряжении.

«Безумно (и жестоко) настаивать на том, чтобы они пытались защитить себя от атак с одной рукой, связанной за спиной», — добавил он.

Кроме того, Джонсон призвал подготовить пакет кредитов «в масштабах ленд-лиза». Он заверил, что в краткосрочной перспективе такой «гигантский пакет» даст понять Кремлю: «Мы собираемся <…> поддержать Украину в таких масштабах, с которыми вы и не рассчитываете сравниться».

Одобрить вступление Украины в НАТО, по словам Джонсона, необходимо «в ближайшие несколько месяцев» — и это самый большой шаг, который может предпринять Запад, чтобы «положить конец» российско-украинскому конфликту.

Экс-премьер Британии добавил, что это станет «важнейшим посланием» для России о том, что «все конечно».

«У вас больше нет империи. У вас больше нет “ближнего зарубежья” или “сферы влияния”. У вас нет права говорить украинцам, что делать, так же как у нас, британцев, нет права говорить нашим бывшим колониям, что делать», — расшифровал Джонсон содержание этого предполагаемого послания.

Политик также призвал президента России Владимира Путина понять, что у страны может быть «счастливое и славное будущее», но для этого ей необходимо «влиться в ряды постимперских держав», подобно Риму и Британии.

Удары ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России

Борис Джонсон и прежде призывал разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России. Так, 15 сентября издание The Times писало, что Джонсон и еще пять экс-министров обороны Великобритании призвали к этому действующего премьера страны Кира Стармера.

Они заявили, что Великобритания должна сохранить свое лидерство в поддержке Украины, которое «с самого начало было жизненно необходимо для активизации международной реакции». Борис Джонсон подчеркнул, что «нет никаких разумных оснований для промедления».

В своей статье для Spectator экс-премьер Британии добавил, что странам Запада необходимо перестать «нести чушь об “эскалации” и так называемом страхе спровоцировать Путина». По его словам, этот аргумент приводился на протяжении всей военной операции и «на каждом этапе опровергался событиями».

Эскалация, по мнению Джонсона, может произойти в том случае, если Украина проиграет в конфликте. «Вероятно, мы увидим эскалацию в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке. Мы увидим общую эскалацию глобальной напряженности. <…> Это будет означать глобальный крах доверия к Западу», — предупредил британский политик.

Использование Stom Shadow для ударов вглубь России невозможно без одобрения США

В то же время источники The Times отмечали, что использование британских Stom Shadow для ударов вглубь России невозможно без одобрения США. Это связано с тем, что ракеты могут быть перехвачены российскими ПВО или сбиты с курса, поскольку российские средства радиоэлектронной борьбы «сделали бесполезной» систему GPS для наведения Storm Shadow.

«Они глушат [сигнал GPS]. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам», — пояснил собеседник издания из британского оборонного ведомства.

При этом 11 сентября газета The Guardian писала со ссылкой на источники, что Британия решила позволить Украине использовать Storm Shadow для ударов по целям в России. Официально о таком решении не объявлялось.

В свежей статье Times говорится, что США и Великобритания могут дать Украине «приватное» разрешение наносить удары западными ракетами вглубь России — в том числе чтобы не упустить «эффект внезапности», заранее предупредив Москву. Источники издания в дипломатических кругах предположили, что вопрос может решиться на Генассамблее ООН, которая пройдет 24-30 сентября.