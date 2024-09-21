Великобритания и США могут в приватном порядке предоставить Украине разрешение на запуск ракет большой дальности Storm Shadow по территории России, не разглашая это до тех пор, пока не будет запущена первая ракета, пишет Times со ссылкой на западные дипломатические источники.

По их словам, Лондон и Вашингтон готовы к такому решению, но вряд ли станут делать официальные заявления на этот счет на Генассамблее ООН 24-30 сентября. Собеседники Times пояснили, что на Западе существуют опасения относительно того, стоит ли обнародовать информацию заранее и тем самым предупреждать Россию о запуске ракет, утратив «элемент неожиданности».

Великобритания и Франция уже отправили ракеты Storm Shadow на Украину, но только для использования по целям в пределах границ страны в оборонных целях. Киев долго добивался разрешения применять эти боеприпасы для ударов вглубь России — по складам боеприпасов и другим объектам, которые сложно поразить беспилотниками.

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Предполагалось, что Украина получит разрешение на прошлой неделе по итогам совместной поездки госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. Но, как утверждают источники Times, все оказалось настолько непросто, что для совместной пресс-конференции заранее подготовили два заявления: одно о разрешении ВСУ использовать ракеты, другое — о том, что этот вопрос все еще обсуждается.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на этой неделе провел в Париже переговоры с Блинкеном и своими коллегами из Франции, Италии и Германии. По словам главы британской дипломатии, встреча была призвана обеспечить, чтобы «Украина имела все необходимое в военном, политическом, дипломатическом плане, а также в плане помощи, чтобы пережить тяжелую зиму и выйти на 2025 год».

Отвечать на вопрос о том, готов ли Лондон разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь России, Лэмми отказался, сообщив лишь, что «обсуждения продолжаются», и напомнив о предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН.

Источники в британских дипломатических кругах заявили, что таким образом западные дипломаты хотели показать, что НАТО «действует как единое целое», и избежать впечатления, что Великобритания и США «доминируют в принятии решений».

Однако один из чиновников предположил, что высокопоставленные американские чиновники хотят действовать быстрее — с учетом предстоящих в ноябре выборов президента США. На прошлой неделе британский премьер встретился с главой Белого дома Джо Байденом, заставив многих ожидать, что в ходе этого визита стороны согласуют решение по украинским ракетным ударам. Тем не менее, по словам источников Times, команда Байдена ждала, пока Зеленский представит свой «победный план».

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять бывших министров обороны от Консервативной партии призвали руководство страны действовать самостоятельно и разрешить Украине использование ракет Storm Shadow в случае необходимости. «Нет никаких мыслимых оснований для отсрочки», — заявил Джонсон.

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В Лондоне при этом заверили, что его позиция «не изменилась» и по-прежнему сводится к оказанию военной помощи ВСУ «в соответствии с международным гуманитарным правом». «Мы гарантируем, что все оборудование, предоставленное Великобританией Украине, предназначено для обороны», — цитирует Times представителя правительства.

По данным Reuters, в Вашингтоне скептически оценивают значение предполагаемых украинских ударов дальнобойными ракетами вглубь России, поскольку сомневаются, что это окажет принципиальное влияние на ход конфликта. Источники агентства утверждают, что американские чиновники опасаются негативных последствий переориентации ВСУ с обороны своих территорий на атаки по российским объектам.