Если Лондон разрешит Киеву бить по территории России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, то украинские военные гипотетически смогут нанести удар по 14 российским военным авиабазам. Это следует из карты, опубликованной газетой The Times.

Газета обозначила на карте радиус действия дальнобойных ракет Storm Shadow (250 км), ATACMS (300 км) и Himars (77 км). Cогласно карте, в зону поражения Storm Shadow попадают также нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

По словам источника The Times, российские средства радиоэлектронной борьбы глушат систему GPS, необходимую для наведения Storm Shadow. Это означает, что для успешного применения этих ракет нужно будет использовать «другой набор данных, который принадлежит американцам», что потребует разрешения США.

Reuters со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона писал, что ВСУ хотят использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск.

Украина неоднократно обращалась к США с просьбой разрешить наносить удары по военным объектам на территории России дальнобойным западным оружием, однако Вашингтон до сих пор не давал на это согласия.

Глава Пентагона Ллойд Остин объяснял, что США не считают, что снятие этого ограничения существенно изменит ход конфликта, хотя и разделяют испытываемое Украиной «ощущение срочности» на поле боя. Кроме того, Остин указывал на эффективность беспилотников, которые есть в распоряжении ВСУ. По его словам, они способны поражать цели на российской территории, недоступные для ракет ATACMS и Storm Shadow.

Тем не менее в США не исключают, что Украина получит разрешение на удары вглубь России западным оружием. Отвечая на вопрос о том, снимет ли Вашингтон ограничения на применение американского дальнобойного оружия, президент США Джо Байден 10 сентября заявил, что его администрация «сейчас этим занимается».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны на этой неделе призвали действующего премьера Кира Стармера не дожидаться решения США и позволить Украине использовать Storm Shadow для нанесения ударов по России.

Президент России Владимир Путин говорил, что разрешение наносить удары западным оружием вглубь российской территории будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». По его словам, Москва «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».