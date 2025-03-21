Власти Украины должны попытаться нормализовать отношения с Москвой и заключить «справедливый и прочный мир», пишет El Pais со ссылкой на пять из 30 опрошенных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие — все умирают; нужно искать способ остановить это», — сказал изданию один из военных.

Собеседники El Pais назвали вариант возвращения домой и заморозки конфликта «утопией». Другие опрошенные сказали о несогласии с идеей прекратить огонь из-за недоверия к России и риском потерь территорий в будущем.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на прошедшем саммите глав государств ЕС в Брюсселе ощутил в настроениях европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

По итогам переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии 11 февраля Украина согласилась принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию сторон при принятии и одновременном выполнении его Москвой.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна на прекращение огня, но хочет гарантий, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал заявления Путина как «многообещающие, но неполные». Он добавил, что хотел бы увидеть прекращение огня со стороны России. В ООН поддержали предложение о перемирии на Украине, выразив надежду, что оно «материализуется и проложит путь к справедливому и долгосрочному миру».