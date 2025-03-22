В подмосковном Мякинино ветрено. Выходящие из метро женщины, кутаясь в пальто, аккуратно придерживают за бутоны ярко-красные гвоздики — чтобы не сломались — и медленно шагают за мужчинами в черных длинных рясах. За ними выстраивается целая очередь. В руках людей — белые журавлики из бумаги — символ трагедии — лампады и цветы. Процессия идет мимо большого баннера с крупной надписью: «22.04.2024. Скорбим» и вскоре доходит до концертного зала «Крокус Сити Холла», где ровно год назад случился один из самых страшных терактов в истории человечества. Сегодня там открыли мемориал в память о жертвах.

В Красногорске открылся мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе», где ровно год назад произошла трагедия, унесшая жизни 145 человек. Памятник установлен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также автор проекта мемориала и владелец «Крокуса» Араз Агаларов. Возложили цветы к мемориалу и те, кто был в «Крокусе» в тот роковой день. Подробнее — в материале RTVI.

«У меня сейчас журналисты спросили: „это правда, что вы не можете пережить эту трагедию?“ А как ее пережить? Как пережить?» — говорит пожилая женщина своему мужу.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке на концертный зал причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*. В январе 2025 года глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Им предъявленыобвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники теракта были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания и панихиды по погибшим, после этого все желающие смогли возложить к памятнику цветы под песни советского певца Муслима Магомаева, именем которого был назван концертный зал «Крокуса». Очередь к двум гранитным стелам движется медленно. Среди алых цветов и лампад появляются детские игрушки и аккуратно сложенные бумажные журавлики. 14 таких журавлей изображены и на памятнике.

«Многих направлял, а сам погиб»

Дождавшаяся своей очереди женщина в фиолетовом пальто медленно опускается перед мемориалом на колени и кладет среди цветов фотографию молодого мужчины. «Его звали Андрей. Это руководитель моего сына. Прекраснейший человек, молодой, энергичный. Помогал студентам подрабатывать. Мой сын тоже у него работал», — рассказала она в разговоре с RTVI.

По словам женщины, в тот день террористы «зашли в концертный зал с противоположной стороны — не там, где работал ее сын. Это его и спасло.

«По рации сыну сказали, что нужно максимально быстро увести людей. Он это сделал и остался жив. Те ребята, которые стояли „на рамках“ тоже выжили. А их руководитель остался в концертном зале. Он многих направлял, а сам погиб. Его студенты потом ждали около выхода очень долго, но не дождались. Каждую минуту отслеживали информацию. Думали, вдруг он в больнице. Но потом оказалось, что он в числе погибших», — вспомнила она.

«Бежала по дорожкам из крови»

Поодаль от мемориала, на парковке, стоит пожилая женщина и держит в руках гвоздики. Ее зовут Елена. В тот день, ровно год назад, она пошла на концерт «Пикника» и успела быстро выйти из концертного зала, когда поняла, что в помещении «запахло дымом». «Меня два человека встретили. Сказали: „стреляют здесь“. Еще несколько человек [со мной] искали выход, кто-то пытался спрятаться в туалете, но это была плохая идея. Дальше мы уже шли сосредоточенно, спокойно. <…> Я вышла на улицу, здесь уже народ бежал, и пошла в метро».

В метро, по словам Елены, она познакомилась еще с пятью очевидцами теракта, в том числе с семейной парой, которая «бежала по дорожкам из крови».

«Просто какие-то четыре ******** устроили такой ******. Где были все эти менты, которые сейчас тут стоят? Были какие-то охранники, но их завалили просто. Куда органы смотрели? Такое мероприятие. Да там куча Росгвардии должна была стоять. А тут вообще никого не было. Людей просто ни за что расстреляли», — рассказал в разговоре с RTVI Иван, который в день трагедии проезжал мимо «Крокуса». Сегодня Иван пришел поддержать людей, которые потеряли в «Крокусе» близких: «Я тоже фанат „Пикника“, хотел на концерт пойти, но из-за работы не пошел. Мне очень жаль этих людей».

«Все заканчивается разговорами про теракт»

Недалеко от Ивана тихо переговаривались две женщины. «Я так рада, что с тобой увиделась. Многие не вышли на связь, не хотят вспоминать», — тихо говорит своей знакомой молодая брюнетка. Девушку зовут София Мейер. В день теракта 25-летняя София работала на концерте пикника администратором ВИП-ложи и вывела из концертного зала более сотни людей, в числе которых были Сергей Светлаков и Виктор Гусев. Мейер рассказала RTVI, что «до сих пор работает» в «Крокусе» и постоянно вспоминает те события.

«Все заканчивается разговорами про теракт», — сказала она.

«Когда проговариваешь — это тоже своего рода терапия», — говорит девушке стоящая рядом с ней Марина. В день теракта Марина тоже была в ВИП-ложе. «Я на концерт ходила, — говорит Марина. — А Соня — на работу. Вот там и встретились», — говорит женщина. По словам Марины, она до сих пор помнит, как «миниатюрная и хрупкая Соня» выводила людей через запасные выходы. «И вот ее трясет, а она старается спокойно с нами общаться, закрывает эти двери ключами. Меня настолько поразило ее мужество, что я в тот же день пообещала себе, что я эту девушку потом найду», — сказала Марина.

«Мне так было приятно, когда ты на меня вышла. И мы болтали несколько дней после этого. Ну и Марина такая позитивная, она меня вытаскивала, потому что я после теракта очень долго переживала», — добавила София.

Среди тех, кто помогал выводить людей из «Крокуса» были и те, о ком СМИ не писали. Дагестанец Зайрулла также был на концерте в день теракта. По словам мужчины, когда «все началось», ему удалось вынести на себе несколько человек.

«Полностью забыть [теракт] не получается», — признался Зайрулла. И тут же тянется в карман, из которого достает маленький черный номерок из «Крокуса» — вечное напоминание о трагедии.

«Организаторы теракта в „Крокусе“ названы ровно спустя год»

Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск», — рассказала она.

По версии следствия, теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». О какой именно стране идет речь, Петренко не уточнила. Для совершения теракта также были привлечены члены международной террористической организации, сообщила Петренко. Название орагнизации в сообщении не указывается.

Непосредственной организацией теракта в «Крокусе» занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых «проходит под псевдонимами».

Шестеро разыскиваемых фигурантов завербовали непосредственных исполнителей теракта, организовав их обучение за границей. Речь идет о гражданах Таджикистана Далерджоне Мирзоеве, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове, обвиняемых в нападении на концертный зал. Все четверо находятся под стражей в СИЗО «Лефортово».

По данным «Коммерсанта», дело о теракте в «Крокусе» насчитывает 420 томов, окончание всех следственных действий запланировано на 22 мая.