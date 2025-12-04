Московский областной суд приговорил бывшего научного сотрудника Института общей физики им. Прохорова РАН Артема Хорошилова к 21 году колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о госизмене в пользу Украины и хакерских атаках на сайты «Почты России», сообщает пресс-служба подмосковных судов в четверг, 4 декабря.

Суд также назначил физику штраф в 700 тыс. рублей, говорится в релизе.

Согласно судебным материалам, в 2022 году Хорошилов перечислил Украине и фондам ее поддержки более 689 тыс. рублей, в том числе криптовалютой. Затем, по версии ФСБ, он в сговоре с украинской хакерской группировкой совершил DDoS-атаки на сайты «Почты России», что привело к их временной блокировке.

В дальнейшем, как утверждают силовики, с мая 2022-го по январь 2023 года Хорошилов готовился осуществить запланированную диверсию на железнодорожных путях.

Обвинение заявило, что он выбрал место, провел съемку и «нашел в интернете инструкцию по изготовлению взрывного устройства». Реализовать замысел физику не удалось из-за вмешательства ФСБ, которая пресекла его деятельность, сказано в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, на одном из судебных заседаниях утверждалось, что 34-летний ученый переводил деньги в том числе фондам, поддерживающим ВСУ. Что касается планов диверсии, то, по версии обвинения, он фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Подмосковье, а также купил горючее.

Сам Хорошилов не отрицал, что финансировал фонды, утверждая, что делал это потому, что хотел помочь жителям Украины, среди которых есть и его родственники.

В итоге суд признал Хорошилова виновным в госизмене (ст. 275 УК), воздействии на критическую информационную инфраструктуру по предварительному сговору (ч. 4 ст. 274.1 УК), подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 281 УК) и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 223.1 УК).

Гособвинение в ходе прений сторон требовало для физика 25 лет заключения, причем его высокий интеллект представили как обстоятельство, которое «усугубляет его вину», передает РБК. Как пишет издание, приговор в виде 21 года строгого режима стал самым жестким наказанием ученому в современной России.

До этого наиболее суровым считался приговор бывшему доценту кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ), кандидату технических наук Алексею Воробьеву — в апреле 2021 года он получил 20 лет колонии по обвинению в госизмене.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточивший наказание за госизмену. Если раньше по этой статье грозило максимум 20 лет лишения свободы, то теперь — вплоть до пожизненного.