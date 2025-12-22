Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко подозревают в получении взятки в размере 13 млн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Это уже второе уголовное дело в отношении экс-градоначальника, который сейчас находится в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий.

«Логвиненко подозревается в получении взятки в 13 млн рублей в 2019 году», — поделился собеседник агентства.

Как рассказал источник 1RnD в правоохранительных органах, дело возбудили по статье о получении взятки: «Логвиненко через подчиненного брал деньги за получение контракта на охрану муниципальных объектов. Речь идет о сумме более 11 млн рублей».

По данным другого собеседника издания, речь идет о контракте с группой охранных предприятий «Генерал», которая занимается охраной зданий администрации города. Руководитель компании также стал фигурантом уголовного дела, добавил источник.

О задержании Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий стало известно 24 октября. Как сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко, в 2020 году он, являясь главой администрации города, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка.

«В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей», — уточняли в ведомстве.

Источник «Коммерсантъ-Ростов» в октябре сообщал, что задержанием Логвиненко занимались сотрудники регионального управления ФСБ России.

Сам экс-глава администрации города вину не признает и считает, что поводов возбуждать дело не было, пишет 1RnD. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Логвиненко на два месяца — до 23 декабря 2025 года. Ему грозит от 3 до 10 лет колонии, добавляет 1RnD.

Алексей Логвиненко в 2006-2016 годах замещал руководящие должности в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Ростовской области. С 2016 года по 2019-й работал в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Водные ресурсы».

В начале 2019 года пришел в администрацию Ростова-на-Дону на должность заместителя главы, отмечал «Коммерсантъ-Ростов». В этом же году стал градоначальником, сменив досрочно ушедшего предшественника Виталия Кушнарева, который сейчас является фигурантом другого уголовного дела.

В 2021 году Логвиненко победил в конкурсе на продление полномочий главы администрации Ростова-на-Дону. Хотя его полномочия истекали в октябре 2025 года, уже в январе он покинул пост по собственному желанию, объяснив свой уход проблемами со здоровьем и желанием заняться другой работой.

Тогда некоторые депутаты городской думы в разговоре с «Коммерсантъ-Ростов» заявляли, что отставка Логвиненко была ожидаемой как следствие прихода в Ростовскую область нового руководителя — за несколько месяцев до этого в отставку ушел Василий Голубев, который был губернатором с 2010 года.

Предшественника Логвиненко на посту градоначальника — Виталия Кушнарева — судят за получение взятки и незаконное хранение оружия, напоминает «Коммерсантъ-Ростов». По версии следствия, в октябре 2024-го Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников. Кушнарев был задержан 24 ноября 2024 года при получении первой части взятки в размере 27 млн рублей. Позднее при обыске у него дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без соответствующего разрешения. Недавно в суде Кушнарев признал вину в хранении оружия, но свое отношение к обвинению в получении взятки он еще не высказал, добавляет «Коммерсантъ-Ростов».