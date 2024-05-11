Послы 27 стран-участниц Евросоюза согласовали текст проекта о гарантиях безопасности Украины, который касается политической, военной и экономической помощи, утверждает газета Welt am Sonntag. По данным издания, документ засекречен как «конфиденциальный» — сейчас он обсуждается Европейской службой внешних действий и правительством в Киеве.

Welt указывает, что Евросоюз хочет взять на себя широкие обязательства по обеспечению безопасности Украины в ее «оборонительной кампании против России» не позднее начала июля. Эти гарантии, как отмечает газета, будет действовать до вступления Украины в НАТО и ЕС.

В частности, документ предполагает, что в случае «будущей агрессии» ЕС в течение 24 часов проведет для Украины консультацию, в которой речь пойдет о потребностях страны. При этом прямое участие европейских солдат на стороне украинской армии в конфликте с Россией исключено, подчеркивает Welt.

Между тем Брюссель обещает Украине продолжить:

поставки вооружения;

обучение солдат;

помощь реформировании сектора безопасности;

поддержку в разминировании страны;

сотрудничество в защите от гибридных угроз и кибератак.

Кроме того, в документе говорится, что размер фонда поддержки Украины в текущем году составит €5 млрд, но в дальнейшем он может быть увеличен, исходят из того, что потребуется украинской армии, и какие дополнительные двусторонние взносы сделают страны ЕС. В то же время Евросоюз намерен оказать Киеву масштабную поддержку в восстановлении — для этого, скорее всего, потребуется финансовая помощь в размере не менее €3 млрд, пишет Welt.

В феврале 2023 года Всемирный банк оценивал стоимость восстановления Украины в €411 млрд, однако с тех пор масштабы разрушений значительно увеличились. Welt со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата ЕС отметил, что для европейцев задача по помощи в восстановлении окажется сложной, поскольку «в какой-то момент нам также придется помогать финансировать восстановление сектора Газа в качестве основного спонсора». Как утверждает издание, на фоне этого в Брюсселе ожидают, что комиссия ЕС в ближайшее время внесет предложение о создании своего рода «еврооблигаций для финансирования восстановления Украины и сектора Газа».

По данным Welt, пока только семь государств ЕС согласились предоставить Украине гарантии безопасности: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. Еще семь стран ЕС отказываются заключать с Украиной двусторонние соглашения о гарантиях безопасности: Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и нейтральные государства Ирландия, Австрия и Мальта. Швейцария и Турция, которые не входят в ЕС, также не хотят заключать соглашение о безопасности с Киевом, пишет газета.

Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины в июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе. В документе говорилось, что каждая из стран — участниц «Большой семерки» намерена работать с Украиной над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности. Тогда к декларации присоединилось 31 государство, но свои проекты соглашений передали не все.

В ноябре того же года Bloomberg приводил детали плана Евросоюза с обязательствами по безопасности Украины. Агентство отмечало, что оно включает механизм долгосрочной военной поддержки, а также обучение украинских военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что гарантии безопасности со стороны стран Запада не должны стать заменой членства Украины в НАТО.

В Кремле в планах G7 по гарантиям безопасности Украине увидели посягательство на безопасность России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что «это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями».

Президент России Владимир Путин отметил, что «любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность», но при этом «не должны создаваться угрозы для другой страны». «Поэтому мы исходим из понимания того, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, он все-таки будет учитываться. Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности», — заключил российский лидер.

В январе 2024 года Великобритания первой из стран G7 подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности. В апреле аналогичное двустороннее соглашение Зеленский заключил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Позднее украинский глава рассказал, что Украина работает над договором в области безопасности с США.