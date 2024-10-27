Россия сможет еще несколько лет продолжать боевые действия на Украине благодаря высоким доходам от продажи нефти из-за неэффективных западных санкций, пишет The Washington Post со ссылкой на экономистов.

По данным издания, вопреки прежним предсказаниям, российская экономика «вместо того, чтобы рухнуть, набирает обороты». Также в статье приводятся данные Стокгольмского института переходной экономики, который признал, что в России «полномасштабный экономический кризис в краткосрочной перспективе маловероятен».

Старший научный сотрудник Института Брукингса Робин Брукс заявил WP, что Москва сможет «в течение многих лет» вести боевые действия, так как западные санкции провалились из-за «закулисного лоббирования в Европе и отсутствия политической воли».

Он отметил, что после начала военной операции Германия, Италия, Испания, Чехия, Польша и Австрия стали «отправлять огромные объемы товаров» в Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Грузию и Армению, и эта продукция, по его мнению, была «явно предназначена для России».

По словам Брукса, западные страны могли бы сократить доходы России от продажи нефти, например, отказав в перевозке и страховке российским танкерам, которые перевозят нефть дороже, чем 60 долларов за один баррель. Но Запад, считает эксперт, «больше заинтересован в зарабатывании денег в краткосрочной перспективе», а его главный посыл Китаю и России в том, что он «несерьезен» в своих санкциях.

В сентябре 2023 года Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler писала, что, несмотря на действие «ценового потолка», большую часть нефти Москва экспортирует по более высоким ценам. Еще в 2022 году издание утверждало, что Россия создала «теневой флот» из устаревших танкеров для транспортировки своей нефти в обход западных санкций.

Впоследствии зарубежные источники сообщали, что этот флот состоит как минимум из 600 судов. Международные организации страховщиков неоднократно выражали опасения по поводу того, что старые танкеры могут представлять серьезную угрозу экологии.

В августе 2024 года агентство Reuters писало, что группа западных страховщиков предоставила страховое покрытие танкерам, перевозящим российскую сырую нефть, что позволило России продолжить поставки топлива после того, как многие участники торгового сектора отказались страховать эти суда из-за опасений нарушить «ценовой потолок» стран G7.

Западные компании начали массово уходить из России или приостанавливать свою работу после начала военной операции на Украине. Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал закон о параллельном импорте, по которому в страну можно ввозить одежду, обувь, бытовую технику и другие товары без разрешения правообладателя. Список доступных для параллельного импорта товаров устанавливает Минпромторг.