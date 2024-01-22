Еврочиновники на этой неделе приступят к обсуждению нового плана по предоставлению Украине военной помощи на десятки миллиардов евро, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение конфиденциальный проект плана, распространенный 19 января. Его реализация позволит обойти вето со стороны Венгрии.

Новый план ЕС, о котором пишет WSJ, предусматривает выделение более 20 млрд евро странам-членам Евросоюза для оказания Украине военной помощи в течение следующих четырех лет. Предполагается, что документ обсудят на встрече лидеров стран ЕС, которая состоится 1 февраля. Однако принятие окончательного решения, считает газета, займет еще несколько недель.

В начале российской военной операции Европа начала широко использовать средства ЕС для оплаты военной помощи через Европейский фонд мира (EPF). За год 5,5 млрд евро были возвращены странам Евросоюза, которые передавали Киеву свои запасы вооружения и боеприпасов. Однако в начале 2023 года эта программа застопорилась из-за Венгрии, чье правительство заблокировало любые выплаты странам ЕС из EPF.

15 декабря 2023 года Венгрия заблокировала четырехлетний пакет помощи Украине на €50 млрд. Главный советник венгерского премьера Балаш Орбан заявлял о готовности Будапешта снять вето в обмен на разморозку €30 млрд для Венгрии. Выделение этой суммы ЕС заморозил в 2022 году, сославшись на проблемы с верховенством закона и коррупцией в стране. СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса.

Теперь ЕС собирается создать специальный военный фонд для Украины, который получит около 6,5 млрд евро из активов EPF и будет выделять до 5 млрд евро в год с 2024 по 2027 годы. Этими средствами планируется компенсировать странам Евросоюза их затраты на совместные закупки вооружений и боеприпасов для Украины. Остальные деньги будут использованы для оплаты растущих расходов на программу военной подготовки украинских военных, которую уже прошли 40 тысяч бойцов ВСУ.

В проекте плана, с которым ознакомилась WSJ, указано, что в 2024 году новый спецфонд предположительно сможет компенсировать странам ЕС 7,5 млрд евро затрат на помощь Украине. Блокировать эти компенсации Венгрия не сможет.

Издание отмечает, что европейская поддержка крайне важна на фоне ограниченных Конгрессом возможностей США оказывать Украине крупномасштабную помощь. «Это происходит в то время, когда украинские военные вынуждены переходить к обороне на разных участках линии фронта. В отсутствие новой помощи со стороны США украинские и западные официальные лица предупреждают, что Россия имеет растущее преимущество в живой силе, боеприпасах и других основных военных материалах», — описывает ситуацию газета.

Европейские чиновники, мнение которых приводит WSJ, считают, что решение ЕС по новому плану поддержки либо поможет Украине «решительно прогрессировать» на поле боя, либо «серьезно подорвет ее способность сопротивляться».

Проект плана был разработан после того, как канцлер Германии Олаф Шольц, чье правительство в 2024 году удваивает объем помощи Украине даже в условиях жестких бюджетных ограничений, призвал другие страны ЕС «делать больше» для Киева. По его инициативе был организован аудит программ помощи, призванный выяснить, насколько государства Евросоюза выполнили взятые на себя обязательства по поставкам оружия на Украину.

Реализация нового плана, как пишет WSJ, «обеспечит устойчивый рост спроса на военную технику в течение следующих нескольких лет» и «может побудить колеблющиеся оборонные компании Европы увеличить производство критически важных вооружений».

О разработке этого плана Financial Times (FT) писала еще в конце декабря 2023 года, называя его резервным. В статье говорилось, что страны-участницы ЕС могут взять на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом Евросоюза, и это даст Еврокомиссии возможность занять на рынках капиталов необходимую сумму для помощи Киеву. Преимущество такого плана заключается в том, что для его принятия не нужно одобрение от всех 27 стран-участниц ЕС.

12 января FT со ссылкой на источники утверждала, что Еврокомиссия готова пойти на уступки и согласиться с некоторыми требованиями Венгрии, которые помогут преодолеть ее вето на выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд. В числе уступок, на которые якобы готова пойти ЕК, — предоставление премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможности приостановить поддержку Киева в 2025 году, ежегодный аудит программ помощи Украине, а также введение режима «экстренного торможения», в котором любая страна ЕС вправе выразить «серьезные опасения» по поводу поддержки Киева.