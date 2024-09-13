ФСБ обвинила шестерых британских дипломатов в «разведывательно-подрывной работе», они лишены аккредитации. По версии ведомства, директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала военной операции на Украине был преобразован в спецслужбу, задачей которой является нанесение «стратегического поражения» России. RTVI собрал реакции на высылку британских дипломатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Об этом [разрыве дипломатических отношений с Великобританией] не ведется речи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских «дипломатов». Посольство Великобритании вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу. <…>

В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. <…> Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона.

Посольство Великобритании в Москве — RTVI:

Британские дипломаты покинули Россию много недель назад, их уже заменяют. Обвинения против этих и других британских дипломатов явно смехотворны, это часть более широкой российской кампании по дискредитации Великобритании.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой:

Мы наконец отчетливо чертим курс на разрыв русско-британских отношений. Этот шаг необходим для сохранения целостности и нацбезопасности России. <…>

Обращу внимание «Джонов Смитов»: теперь все британские дипломаты будут рассматриваться как кадровые сотрудники МИ-6 или как агентура британской разведки, и будут высылаться из России. От наказания не укроются «садовники» и «кухарки» посольства, зачастую являющиеся ни кем иным, как британскими шпионами.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков:

Не считаю, что сейчас обстановка требует принятия такого решения [о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией]. Подобные шаги всегда считаются одной из крайних мер выстраивания межгосударственных отношений. Нужно дальше следить за развитием событий.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров:

Высылка британских шпионов — это, безусловно, верный шаг. Таким образом государство избавляется от угрозы, которая до сих пор была под боком, в самом центре столицы. Уверен, что также будут обрублены и те ниточки, которые потянулись оттуда по всей стране.

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»):

Очевидно что это — лишь верхушка айсберга. Как мы неоднократно писали, бывшие страны СНГ (и не только) давно стали мишенью для зарубежных спецслужб, которые прицельно по ним работают. Впрочем, работают-то они и на территории своих так называемых партнеров, но некоторых, похоже, все устраивает.

Политолог Сергей Марков:

Заявление ФСБ по поводу диверсионных действий посольства Британии в Москве — это подготовка к закрытию посольства Британии в Москве в случае начала ударов британскими дальними ракетами по России.

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов:

Ключевые фразы и слова [из пресс-релиза ФСБ]:

«Получены документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки». «Нанесение нашей стране стратегического поражения«. «Рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации». «Обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы».