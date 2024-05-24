В гибели президента Ирана Эбрахима Раиси виноваты США и их «омерзительная позиция», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, вертолет иранского президента потерпел крушение из-за того, что Вашингтон ввел санкции, лишив иранцев возможности качественно обслуживать американские воздушные суда.

«Как человек, а не президент, скажу: мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочих [летательных аппаратов], на которых перевозят людей. В этом их вина в том числе», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что США лишали Иран возможность обслуживать вертолет Раиси, угрожая специализированным сервисным компаниям на международном рынке вторичными санкциями.

«Так себя не ведут в мире. И они вместе, когда придет время, за это ответят — и ответят сполна. Они там за океаном не укроются», — пригрозил президент Беларуси.

Он выразил уверенность в том, что иранские власти обязательно «разберутся, что там произошло [при крушении вертолета президента]». По словам Лукашенко, сам Раиси был «нормальным, добрым человеком», который вел откровенный и честный диалог.

Президент России Владимир Путин в ходе брифинга отметил, что сопровождавшая Раиси делегация летела на двух вертолетах российского производства.

«И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», — напомнил Путин.

Он добавил, что после гибели иранского президента Москва не ожидает каких-либо перемен в отношениях и сотрудничестве с Тегераном. По его словам, у России налажена хорошая связь с Ираном.

Ранее в этот же день глава Совета по определению политической целесообразности, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи тоже заявил, что в смерти Раиси виновны США.

По его словам, у Вашингтона еще до революции 1979 года «были обязательства», касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые в итоге так и остались невыполненными. Он подчеркнул, что американские санкции действовали против гражданских авиационных систем Ирана.

Гибель президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту находились еще семь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава провинции Малек Рахмати. Все они погибли.

Обломки вертолета после почти десятичасовой поисково-спасательной операции обнаружили на следующий день, 20 мая, с помощью турецкого беспилотника. Поисковые мероприятия осложнялись погодными условиями — стоял густой туман.

При этом, как позже рассказал глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, летевший в другом вертолете в колонне делегации, погодные условия во время полета были достаточно благоприятными. По его словам, туман на траектории полета не наблюдался, а облачность возникла лишь в районе медного рудника Сунгун, где и нашлись обломки президентского вертолета. Эсмаили уточнил, что пилот вертолета, где летел Раиси, в какой-то момент дал всей колонне указание набрать высоту из-за облачности, но примерно через 30 секунд его воздушное судно пропало.

23 мая Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о причинах крушения вертолета президента. Согласно документу, на обломках судна нет «следов воздействия пуль или аналогичных им средств», и это «можно с уверенностью констатировать», но расследование все еще продолжается.

После гибели главы государства и.о. президента Ирана стал Мохаммад Мохбер, который с августа 2021 года занимал должность вице-президента. В ближайшие 50 дней в стране должны состояться внеочередные президентские выборы.