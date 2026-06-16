В ночь на вторник, 16 июня, силы ПВО уничтожили 172 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны России.

На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза в станице Полтавской. К тушению привлекли 32 человека и семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max об уничтожении 60 дронов, пытавшихся атаковать столицу. Росавиация ввела ограничения на обслуживание рейсов в аэропортах московского авиаузла.

Ракетную опасность ночью объявляли в Воронежской, Ульяновской, Пензенской и Орловской областях, а также в Татарстане и Чувашии.

Массированная атака на российские регионы состоялась и в ночь на воскресенье, 14 июня — Минобороны отчиталось о нейтрализации 249 беспилотников. Серьезнее всего тогда пострадала Ярославская область: удар пришелся по объектам хранения топлива, начался пожар. Дроны также сбивали над Воронежской, Ростовской и Тульской областями и на подступах к Москве, обошлось без пострадавших.