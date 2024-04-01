До 30 лет лишения свободы может грозить задержанным в Дагестане боевикам, которые, по версии следствия, были причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал адвокат Вадим Багатурия.

По его мнению, задержанных будут судить по совокупности преступлений. Багатурия допустил, что в отношении подозреваемых заведут уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК), обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК), организации и участии в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК), а также об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК).

Кроме того, по мнению адвоката, задержанным могут вменить незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

«По совокупности этих преступлений им может грозить до 30 лет лишения свободы. Скорее всего, речи о пожизненном не будет, потому что не являются непосредственными исполнителями террористических актов», — заметил Багатурия.

31 марта в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане задержали троих человек, которые, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК) и местных властей, планировали «террористические преступления» на территории республики. При обыске у них обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные бомбы.

Позже в ФСБ сообщили, что правоохранители «пресекли деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан». По данным спецслужбы, задержанные готовили нападение в Каспийске, а также снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Как сообщила ФСБ, один из задержанных признался, что возил террористам оружие из Махачкалы.

Вооруженное нападение в «Крокус Сити Холле» произошло вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу и подожгли здание, после чего скрылись с мета преступления. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человека, пострадали 382.

В рамках расследования нападения на «Крокус» были арестованы девять фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. По предъявленным обвинениям в терроризме (ст. 205 УК) им грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.