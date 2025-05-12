Европа добивается перемирия на Украине, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению «проблемы Донбасса» силовым путем», — сказала она.

По словам Захаровой, теперь те же самые страны добиваются перемирия на 30 дней, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли с новыми силами продолжить военное противостояние с Россией. Она напомнила, что в 2019 году президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не обсуждали продление Минских соглашений 2014-2015 годов, как сейчас пишут некоторые СМИ.

«Этот вопрос не мог быть в повестке дня, поскольку подписанный в Минске 12 февраля 2015 года комплекс мер носил бессрочный характер, содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН», — отметила дипломат.

Выступая в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин, предложил провести переговоры по мирному урегулированию вооруженного конфликта с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Российский лидер допустил, что в ходе переговорного процесса может быть достигнуто прекращение огня. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российской делегацией.

За несколько часов до того, как президент России выступил со своей инициативой, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши встретились с Зеленским и созвонились с американским лидером Дональдом Трампом. По итогам встречи участники обратились к российской стороне с требованием ввести 30-дневное перемирие с 12 мая и пригрозили санкциями в случае отказа.

Позднее Зеленский еще раз подтвердил, что примет участие в переговорах в Турции. Трамп также сказал, что может посетить Стамбул в ходе встречи российской и украинской делегаций.