Замглавы фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1. УК). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании регионального правительства.

Хинштейн уточнил, что Минакову задержали на прошлой неделе. Она находится под стражей, ее отстранили от должности. Других подробностей врио губернатора не привел. Статья о посредничестве при передаче взятки предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«Всегда хочется надеяться на то, что люди, пришедшие работать в систему власти, действительно нацелены и настроены на служение людям, а не на набивание собственных карманов», — добавил Хинштейн (цитата по ТАСС).

На сайте «Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» Ольга Минакова была указана как начальник отдела административного и правового обеспечения, пишет РИА Новости. Сейчас эту должность занимает Инна Зайцева.

В середине апреля были задержаны экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый вице-губернатор региона Алексей Дедов. Позднее их арестовали на два месяца по делу о хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками группы и вместе с высшими должностными лицами «Корпорации развития Курской области» (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, выделенных на возведение укреплений. Ранее по этому делу были задержаны и арестованы трое бывших руководителей КРКО, в том числе экс-глава корпорации Владимир Лукин. Следствие считает, что компания заключала фиктивные контракты с подставными фирмами, создавая видимость работы и осваивая бюджетные средства.

Смирнов и Дедов свою вину не признают. Бывший первый вице-губернатор Курской области заявил, что «работал честно и скрываться не планировал».

Вслед за Смирновым и Дедовым по тому же делу арестовали экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Ему вменяется растрата средств КРКО, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Васильев частично признал вину. По данным ТАСС, экс-депутат и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания на Смирнова и Дедова. Источник агентства сообщал, что перед задержанием Васильев находился в зоне военной операции на Украине.