В Нижнем Новгороде 2 декабря задержали первого заместителя мэра города Сергея Егорова. Как сообщает агентство «Нижний сейчас» со ссылкой на источник в силовых структурах, это связано с подозрением в превышении им должностных полномочий.

«Коммерсантъ-Приволжье» уточняет, что в этот же день правоохранительные органы проводили оперативные мероприятия на третьем этаже городской администрации, где расположены кабинеты мэра и его заместителей.

Официального подтверждения от мэрии Нижнего Новгорода не последовало. Представители администрации ограничились комментарием о том, что оказывают необходимое содействие правоохранителям, которые «обладают всей информацией по сложившейся ситуации».

Сергей Егоров работает в мэрии с 2007 года. С сентября 2022 года он исполнял обязанности первого заместителя главы администрации, а в августе 2025 года был официально утвержден в этой должности.

На этом посту он сменил Илью Штокмана, который в 2022 году ушел на службу в зоне СВО, а после возвращения был арестован по подозрению в получении взятки.