«Замолчи, маленький человек»: Маск и глава Госдепа отчитали польского министра

Американский миллиардер Илон Маск, глава Госдепартамента США Марк Рубио и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский устроили заочную перепалку в соцсетях из-за спутниковой связи Starlink для украинских военных. «Замолчи, маленький человек», — написал Маск польскому дипломату.

Причиной перепалки стал написанный сегодня Маском пост в соцсети Х о том, что если лишить Вооруженные силы Украины доступа к спутниковому интернету Starlink, армия не сможет удерживать линию фронта, и ее сопротивление рухнет.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — заявил предприниматель. Маск также признался, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».

«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — заключил американский миллиардер.

На сообщение Маска отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он напомнил, что Варшава платит $50 млн в год за доступ украинских военных к Starlink. Поэтому, по его словам, «если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков».

Ранее со схожими заявлениями выступал вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский. Когда Маск рассуждал о возможности отключения Starlink для ВСУ, польский политик выражал уверенность в том, что этого не произойдет, поскольку терминалы для Украины были закуплены Варшавой и ею же оплачиваются.

«Платим и дальше будем платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины. Я не могу представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которой является Польша», — писал зампред польского правительства в соцсети X.

Однако замечание Сикорского явно вызвало у Маска негативную реакцию. «Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь маленькую часть стоимости. И замены Starlink нет», — ответил бизнесмен на его пост.

После этого к спору подключился глава Госдепартамента США Марк Рубио. Он заверил, что никаких угроз отключения Украины от Starlink не поступало, и пост Маска не следует трактовать в таком ключе.

«И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла ***** [конфликт], а россияне сейчас были бы на границе с Польшей», — выразил уверенность глава американской дипломатии.

Маск со своей стороны выразил согласие с мнением госсекретаря. «То, что говорит министр Рубио, абсолютно верно», — прокомментировал он.

Украинские военные пользуются интернетом от Starlink для взаимодействия в зоне боев. SpaceX несколько раз вводила ограничения на доступ ВСУ к спутниковому интернету, аргументируя это стремлением не допустить «эскалации конфликта». Так, в 2022 году Маск отказался предоставить украинским военным доступ к спутникам системы Starlink в районе Крыма, чтобы, по его словам, не нарушить американские санкции.

Когда Вашингтон по указанию президента США Дональда Трампа приостановил оказание военной помощи Киеву, якобы рассматривался и вариант ограничения доступа ВСУ к Starlink в случае срыва сделки по добыче редкоземельных металлов, однако Маск впоследствии опроверг эту информацию.

Основательница центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская предупреждала, что Starlink могут отключить в любую минуту. «На их месте первое, что можно сделать, это начать шантажировать самое главное на линии боевого соприкосновения — средства связи», — писала она в своем телеграм-канале.