Заместителем секретаря Совета безопасности России стал Григорий Молчанов, сообщается на сайте органа. Согласно данным информационной системы «Спарк», ранее он занимал пост начальника Военной академии Минобороны. Назначение Молчанова — первое после прихода в Совбез Сергея Шойгу.

Григорию Молчанову 67 лет, более 50 из них он прослужил в Вооруженных силах России и получил звание заслуженного военного специалиста. Кроме того, Молчанов награжден орденами Почета и «За военные заслуги», медалями и благодарностью президента России. Среди прочего, он доктор исторических наук, кандидат военных наук и доцент.

Сейчас в руководстве аппарата Совбеза восемь заместителей секретаря. Помимо Молчанова, эту должность занимают Сергей Чеботарев, Александр Венедиктов, Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов. Также есть один первый заместитель — Рашид Нургалиев.

Возглавляет Совбез экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Указ о его назначении на этот пост вместо Николая Патрушева российский глава Владимир Путин подписал 12 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Шойгу одновременно будет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии, а также возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Он напомнил, что ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента. «Ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу», — подчеркнул тогда Песков и добавил, что Шойгу «глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия».

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли назвать назначение Шойгу на пост секретаря Совбеза понижением, Песков заявил, что ставить вопрос таким образом неуместно.

«Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для целой страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы.

Позднее Путин поблагодарил Шойгу за работу «по строительству вооруженных сил, по приданию им нового облика». Министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что под руководством Шойгу была «создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей». Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», — сказал он.

Сам Сергей Шойгу, говоря о своей работе в новой должности, заявил, что боевые действия на Украине остаются его главной задачей, несмотря на уход с поста главы Минобороны. Прежде всего речь идет о производстве боеприпасов, вооружении и военной техники, рассказал он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.