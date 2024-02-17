Ведущие западные политики и бизнесмены «выпили против Путина» на вечеринке немецкого таблоида Bild под названием «Ночь свободы». Мероприятие состоялось 16 февраля — в день смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии — в Мюнхене, где сейчас проходит международная конференция по безопасности.

Bild утверждает, что фраза Prost gegen Putin! («Выпьем против Путина!») стала неофициальным девизом вечеринки. Как отмечает издание, гости «в неформальной обстановке обсудили поддержку Украины и совместную политику безопасности». Среди них были:

председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

генсек НАТО Йенс Столтенберг,

президент Чехии Петр Павел,

мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир,

министр финансов Германии Кристиан Линднер,

премьер-министр Баварии Маркус Зедер,

посол Германии в России Александр граф Ламбсдорф,

экс-госсекретарь США Джон Керри,

экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус,

глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг,

глава Lufthansa Карстен Шпор,

глава Bayer Билл Андерсон.

Выступление жены Навального на Мюнхенской конференции

16 февраля Мюнхенской конференции выступила жена Алексея Навального Юлия. Комментируя смерть мужа в колонии в ЯНАО, она заявила, что президент России Владимир Путин и его окружение «понесут ответственность за все, что они сделали с нашей страной, с моей семьей».

«Этот день произойдет очень скоро», — заявила Навальная, призвав международное сообщество объединиться и «победить это зло».

Среди прочего в Мюнхене Навальная встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В разговоре с женой оппозиционера они возложили ответственность за его смерть на власти России. Аналогичное утверждение высказал, в частности, американский президент Джо Байден.

Российские официальные лица раскритиковали позицию стран Запада в вопросе смерти Алексея Навального. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в произошедшем Вашингтон и Брюссель. По мнению Володина, смерть политика была «выгодна» тем, кто «ввел более 19 тыс. санкций против России».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал реакции представителей стран Запада на смерть Навального «абсолютно оголтелыми» и подчеркнул, что они «совершенно недопустимы и неприемлемы».