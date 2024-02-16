Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в смерти оппозиционера Алексея Навального Вашингтон и Брюссель. По мнению председателя нижней палаты парламента, смерть политика была «выгодна» тем, кто «ввел более 19 тыс. санкций против России», «проигрывает войну на Украине» и «жаждет захватить золотовалютные ресурсы нашей страны».

«Фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО [Йенса Столтенберга] и руководства США до [канцлера Германии Олафа] Шольца, [премьер-министра Великобритании Риши] Сунака и [президента Украины Владимира] Зеленского, — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — написал Володин в своем телеграм-канале.

В ответ на это председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что «полностью поддерживает позицию» Володина.

«В латыни есть такое известное выражение: is fecit, cui prodest. Совершил тот, кому выгодно. Это выгодно прежде всего [Вашингтону и Брюсселю]. Тем более что в 2021 году Байден уже пообещал России “разрушительные последствия”, если Навальный умрет в тюрьме. <…> Зато у ЕС и США появится лишний повод объявить об очередном пакете санкций и вылить на нас очередной поток лжи», — заявил он в своем телеграм-канале.

Лидер партии «Справедливая Россия ― Патриоты ― За правду» Сергей Миронов выразил аналогичную позицию и добавил, что смерть Навального «выгодна многим врагам России, в том числе тем, кто пытался отравить его ранее».

«В любом случае скоропостижная смерть одиозного “оппозиционера”, да еще за месяц до президентских выборов, выгодна прежде всего врагам России. И они обязательно попытаются использовать ее по максимуму для давления на нас извне и для раскачивания ситуации внутри страны», — уверен Миронов.

По его словам, «все должны сплотиться для отражения мощнейшей информационной атаки, которую сейчас обрушит Запад на Россию и ее лидера».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «моментальная реакция стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна».

«Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления западных стран «абсолютно оголтелыми» и подчеркнул, что они «совершенно недопустимы и неприемлемы».

«Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, то есть нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления», — объяснил Песков.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального после прогулки на территории исправительной колонии N3 «Полярный волк». По данным ведомства, политику стало плохо и он потерял сознание.

Телеграм-каналы назвали предварительной причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. В то же время анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, осматривавший Навального в 2020 году после отравления, в беседе с «Новой газетой» заявил, что у политика не было рисков для образования тромбов.

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная призвала международное сообщество объединиться и «победить это зло».