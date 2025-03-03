Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова назвала «жестким» приговор, вынесенный ее подзащитной, передает «Инфо24». 3 марта «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Как рассказала Наталья Сальникова, решение об обжаловании приговора будет принято после обсуждения с Еленой Блиновской. «Я думаю, что тактика дальнейшей защиты станет нам понятна на следующей неделе. И тогда мы сможем всем прокомментировать», — сказала она.

По данным Сальниковой, муж Блиновской — Алексей — по-прежнему находится в зоне боевых действий на Украине. Отвечая на вопрос о том, с кем останутся дети, адвокат заявила: «Это семейный вопрос, они разберутся я думаю».

Мать Елены Блиновской — Нина Останина — заявила, что «человека просто растерзали». «Вы как будто это не понимаете, задаете мне вопросы, ну!» — обратилась она к журналистам. На другие вопросы женщина отвечать отказалась, пишет Shot.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области при попытке въехать в Беларусь, после чего блогера отправили под домашний арест. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов и неправомерный оборот платежных средств.

В январе 2024 года Блиновскую перевели в СИЗО из-за «неоднократных» нарушений меры пресечения, спустя год она признала вину. Блогер подчеркнула, что не знала о дроблении бизнеса ее помощниками, поскольку лично не занималась этими вопросами.

3 марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, а также запретил ей заниматься предпринимательской деятельностью сроком на четыре года.

Гособвинение запрашивало для нее шесть лет колонии общего режима, штраф в размере 1,5 млн рублей и пятилетний запрет на предпринимательство. Также прокурор предлагал конфисковать принадлежащие Елене и ее мужу Алексею Блиновскому деньги, земельные участки, здания и помещения, машиноместа, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.

Защита просила суд освободить ее от наказания за истечением сроков давности и не применять конфискацию. Сама блогер просила не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы, либо отсрочить его исполнение до момента, пока младшей дочери Блиновской не исполнится 14 лет (она родилась в 2020 году). Однако прокурор выступила против отсрочки.

Проведенное в СИЗО время Блиновской засчитают в счет срока из расчета день за полтора. Адвокат Владислав Кочерин рассказал «Ленте.ру», что Блиновская имеет право подать на условно-досрочное освобождение (УДО) по истечении половины срока.

«Инкриминируемые Блиновской преступления относятся к категории тяжких. УДО по ним возможно после отбытия половины срока. То есть если бы она сейчас была на свободе, ей назначили пять лет и взяли под стражу в зале суда, то ей потребовалось бы отсидеть два с половиной года перед тем, как подавать на условно-досрочное», — объяснил защитник.

Кроме того, срок может быть изменен по результатам апелляции, напомнил Кочерин. «Отмена приговора, конечно, достаточно большая редкость, но вот изменение срока возможно. Также часть наказания Блиновская уже отбыла под мерой пресечения: домашним арестом, в СИЗО. Все это будет учитываться и пересчитываться», — заключил он.