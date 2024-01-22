Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» обратилась в МЧС с просьбой провести «комплексные внеплановые проверки» логистических центров двух крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries и Ozon. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу организации — зампреда общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова.

По данным издания, на момент публикации материала ответа из МЧС «Общественная потребительская инициатива» еще не получила. В своем обращении Павлов уточняет, что на Wildberries и Ozon сейчас приходится около 80% отечественного рынка интернет-торговли, а необходимость проведения проверок обосновывает наличием «объективных проблем с пожарной безопасностью».

Председатель «Общественной потребительской инициативы» подчеркнул, что в декабре 2023 года компания Wildberries получила от МЧС в 6,5 раза больше предупреждений, чем за весь предшествующий период с января по ноябрь вместе взятый. По складам Ozon за последний месяц прошлого года было выдано в 16 раз больше предупреждений, чем за предыдущие 10 месяцев.

Большинство выявленных нарушений, по которым делались предупреждения, были связаны с опасными условиями хранения пиротехнических изделий и горючих веществ, которые на складах размещались рядом друг с другом.

Представители Wildberries и Ozon заявили «Ведомостям», что при проведении проверок готовы продемонстрировать инспекторам МЧС работу систем пожарной безопасности на складах. В министерстве на запрос издания не ответили.

У Wildberries оборот по итогам 2022 года достиг 1,669 трлн рублей, увеличившись на 98% по сравнению с 2021 годом, у Ozon — 832 млрд рублей (+86%). По данным Infoline, в 2022 году на Wildberries приходилось около 23% рынка онлайн-торговли, на Ozon — порядка 14%. Общий объем рынка аналитики Data Insight оценивали в 5,8 трлн рублей. Они считают, что по итогам 2023 года оборот маркетплейсов может вырасти на 40% и превысить 8 трлн рублей.

Пожар на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары произошел 13 января, площадь его достигала около 70 тыс. кв. м. Пожару был присвоен самый высокий, пятый уровень сложности. Открытое горение ликвидировали днем 14 января.

По словам представителей компании, половина продавцов, чьи товары уничтожил пожар, к вечеру 15 января получила первые компенсации. Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены товара за вычетом стандартных расходов — комиссии маркетплейса и стоимости логистики.

18 января, в офисе Wildberries в Москве работали правоохранительные органы. Представители компании при этом отметили, что на работу маркетплейса это никак не влияет и он функционирует в штатном режиме.

19 января выяснилось, что сгоревший склад не был застрахован. Два источника на рынке сообщили РБК, что Wildberries вела переговоры о заключении договора с крупной страховой компанией, но до подписания документов дело так и не дошло. Один из собеседников издания уточнил, что хранившийся на складе товар был застрахован, а само здание — нет.