Российские авиакомпании потеряли 76 пассажирских самолетов, находившихся в других странах, из-за антироссийских санкций в отношении авиационной отрасли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.

«Нас неожиданно застали врасплох решением забрать самолеты, в целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были на технических стоянках, обслуживались за рубежом либо какие-то рейсы собирались выполнить. У нас их просто арестовали», — рассказал Савельев (цитата по РБК).

По его словам, сейчас в России находятся 1302 самолета, из них 1167 — это пассажирские лайнеры.

После начала боевых действий на Украине Запад ввел санкции против российской авиаотрасли. Летом 2022 года Евросоюз смягчил ограничения и разрешил поставки в Россию товаров и технологий в этой области.

В июне того же года тогдашний вице-премьер Юрий Борисов (сейчас — директор «Роскосмоса») заявлял, что у самолетов «по мере деградации парка будут сниматься запчасти», однако, по расчетам Минтранса, еще пять лет российские авиакомпании смогут «вполне прожить» на эксплуатации существующего парка. Позднее президент России Владимир Путин признал, что авиационная отрасль оказалась под ударом на фоне санкций.

В августе 2022 года агентство Reuters писало, что российские авиакомпании, в числе которых «Аэрофлот», начали разбирать пассажирские самолеты на запчасти, поскольку из-за санкции возможность импортировать их отсутствует.

В феврале 2023 года в Росавиации заявили, что запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники не коснулся безопасности полетов в России. Александр Нерадько, занимавший тогда пост главы агентства, утверждал, что если выполнять работы по поддержанию летной годности западных самолетов, то они могут «спокойно летать» до 2030 года.