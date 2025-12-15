Почти 900 участников военной операции на Украине стали депутатами заксобраний российских городов и регионов по результатам Единого дня голосования в сентябре. Об этом доложил президенту Владимиру Путину секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в ходе рабочей встречи в Кремле.

Он напомнил, что одной из главнейших задач, которые глава государства поставил перед партией на ее съезде в декабре 2024 года, было обеспечить максимально широкое участие участников военной операции в избирательной кампании 2025 года.

«Здесь я хочу вам доложить, что по итогам Единого дня голосования-2025 890 участников специальной военной операции получили мандаты», — продолжил Якушев.

Он оценил выборную кампанию как «достаточно напряженную, большую», отметив, что депутатов избирали в заксобрания 25-ти административных центров и 11-ти регионов.

«И 890 мандатов получили участники специальной военной операции. Если мы будем сравнивать с предыдущим годом, то в 2024 году было 304 мандата. Поэтому здесь явно у нас рост», — заявил секретарь генсовета «ЕР».

Он сообщил, что в партии провели всю работу, на которую указывал Путин, в частности, на площадке высшей партийной школы было «несколько больших образовательных треков».

«Точно так же вы обращали внимание на то, что каждый участник специальной военной операции, кто принимает участие сегодня в избирательной кампании, должен иметь своего наставника, на всех уровнях», — добавил Якушев.

Путин, со своей стороны, высказал мнение, что бывшие бойцы, оказавшись в органах власти «будут держать на особом контроле» вопросы поддержки самих военнослужащих и их семей.