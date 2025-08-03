Генерал-лейтенант Анатолия Кривоножко назначен командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. С августа 2024 года Кривоножко находился на этом посту в статусе исполняющего обязанности.

Комментируя назначение Кривоножко, глава государства указал на необходимость комплексного развития украинской боевой авиации и сил ПВО. По его словам, этот процесс должен происходить во взаимодействии с ВСУ, Генштабом и Минобороны страны, международными партнерами Украины и экспертами.

Ранее Воздушными силами ВСУ командовал Николай Олещук. В августе 2024 года он был уволен президентским указом, пояснений по поводу которого Зеленский не давал: он заявил лишь, что настало «время выводов».

«Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата», — говорил тогда Зеленский.

Он подчеркивал, что ВСУ необходимо «усиливаться» на командном уровне и «беречь людей, беречь личный состав, беречь всех воинов».

Об увольнении Олещука стало известно на следующий день после того, как украинские военные подтвердили сообщения СМИ о крушении переданного Киеву истребителя F-16 и гибели его пилота. Исполняющим обязанности главкома ВС ВСУ был назначен Анатолий Кривоножко, ранее руководивший воздушным командованием «Центр».

Кривоножко занимал пост главы воздушного командования «Центр» с 2015 года. В 2016 году он получил звание генерал-майора, а в 2018-м стал генерал-лейтенантом. В сентябре 2023-го Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.