Президент Украины Владимир Зеленский на заседании с военнослужащими поблагодарил Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночную атаку на порт Феодосии, во время которой, по данным Минобороны России, повреждения получил десантный корабль «Новочеркасск».

«Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

При этом он не назвал ни конкретное судно, ни место, о котором шла речь на мероприятии.

Утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии на юго-востоке полуострова произошла «вражеская атака», после чего территорию порта оцепили. «Известия» писали, что также пострадало здание железнодорожного вокзала, а телеграм-канал Baza отмечал, что из-за взрыва в ближайших домах выбило стекла.

Позднее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России написало, что в ходе отражения удара ВСУ повреждения получил десантный корабль «Новочеркасск». В ведомстве отметили, что средствами ПВО были уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет.

Большой десантный корабль проекта 775 «Новочеркасск» был построен в Гданьске (Польша) и спущен на воду 17 апреля 1987 года. Первоначально имел наименование «БДК-46», с апреля 2002 года носит наименование «Новочеркасск» в честь города, взявшего над кораблем шефство. Его длина 112,5 метра, ширина — 15 метров, осадка — 3,7 метра

Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию достигло четырех, один человек погиб, сообщили в Минздраве Крыма. «Пациенты, получающие помощь в стационарных условиях, в настоящее время [находятся] в состоянии средней степени тяжести», — отметили в ведомстве. Ранее Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что после атаки специальные службы начали работу из-за публикаций кадров с ударами ВСУ по Феодосии. Он указал, что установлены все, кто опубликовал подобные видео.

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — написал Крючков.

Адвокат Леонид Исаев в разговоре с NEWS.ru объяснил, что ответственность может наступить, если будет доказано, что опубликованные фото- и видеоматериалы нанесли ущерб России. В таком случае авторам снимков атаки ВСУ на Феодосию, по его словам, может грозить до 20 лет тюрьмы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти не ведут обсуждений о введении уголовной ответственности за публикацию в сети кадров, на которых видны атаки по российским объектам. «У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то. Я ничего не могу вам сказать по этому [вопросу]», — подчеркнул Песков.