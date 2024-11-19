Президент Украины Владимир Зеленский не стал подтверждать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 19 ноября нанесли удар по Брянской области ракетами ATACMS американского производства. Об этом его спросили во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

При этом украинский президент отметил, что у Киева есть «дальнобойные возможности», в том числе и ATACMS.

«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинные [крылатые ракеты] «Нептуны», и не один, и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать», — передает «РБК-Украина» слова Зеленского.

Ранее 19 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на источник в силах обороны писало, что ВСУ применили для ударов по целям в России американские дальнобойные ракеты. Об этом также сообщал главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов, однако в Генштабе ВСУ эту информацию не подтвердили, заявив в разговоре с украинским «24 каналом», что не владеют данными об ударах ATACMS по российской территории.

Позднее Минобороны России заявило, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS. Пять ракет были сбиты, еще одна — повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, где начался пожар. Огонь был оперативно потушен, обошлось без жертв и разрушений, добавили в Минобороны.

О том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 18 ноября не стал ни подтверждать, ни отрицать эту информацию.

В Кремле заявили, что если США действительно приняли такое решение, то конфликт обретает «новый виток напряженности». Глава МИД России Сергей Лавров назвал удары по Брянской области дальнобойными ракетами ATACMS сигналом того, что Запад хочет эскалации. Вместе с тем он отметил, что не может подтвердить данные СМИ, поскольку официальных комментариев американской стороны не было.