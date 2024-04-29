Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина принял решение убрать из своего репертуара спектакль «Два ангела, четыре человека», поставленный по пьесе писателя и публициста Виктора Шендеровича*. Соответствующее сообщение появилось 29 апреля в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».

«Кажется, в этом сезоне из нашего репертуара уйдет самое большое количество спектаклей. Да, это грустно. Но изменения необходимы. Ведь без них невозможно движение вперед!» — говорится в заявлении.

В сообщении барнаульского театра указывается, что спектакль «Два ангела, четыре человека» был «безусловным хитом» театра на протяжении 11-ти лет. «11 лет он шел практически всегда со 100% аншлагом. Но пришло время прощаться», — отметила пресс-служба учреждения.

Согласно сообщению, 30 апреля в Алтайском краевом театре состоится последний показ спектакля «Два ангела, четыре человека».

Директор театра Любовь Березина в комментариях под записью уточнила, что спектакль сняли с показа из-за жалоб зрителей.

«Не всем зрителям нравится что идет пьеса иногента, жалуются на нас», — отметила она.

Минюст внес Виктора Шендеровича* в реестр иностранных агентов в декабре 2021 года. «Есть решение, которое выносится. Есть политика, правительство, которое реализует их в судебном порядке», — заявил тогда публицист RTVI.

Как позже рассказывал сам Шендерович*, на суде по оспариванию статуса иноагента выяснилось, что его внесли в соответствующий перечень за перевод 13,5 тыс. рублей от неизвестного ему человека.

В январе 2022 года Шендерович* сообщил об отъезде из России в связи с возможным уголовным делом о клевете по заявлению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В Кремле тогда выразили мнение, что решение публициста не связано с его появлением в реестре иноагентов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил заявление Шендеровича* как «попытку скрыться от суда по претензиям оппонентов».

Летом 2022 года Роскомнадзор составил на Шендеровича* протокол о нарушении закона об иностранных агентах. При его рассмотрении в августе 2022 года суд оштрафовал писателя на 10 тыс. рублей. В ноябре 2023 года публициста снова оштрафовали по аналогичному протоколу на 50 тыс. рублей.

После начала военной операции на Украине российские театры стали убирать из репертуаров спектакли, поставленные по пьесам авторов, выступающих против боевых действий. В частности, с показов стали снимать постановки, основанные на произведениях Бориса Акунина, Людмилы Улицкой, Дмитрия Глуховского и др.

В Минкульте заявляли, что деятели культуры, уехавшие из России, «абсолютно логично» исчезают с афиш государственных культурных учреждений. В ведомстве указывали, что соответствующий «запрос» идет «прежде всего от общества». Глава Минкульта Ольга Любимова утверждала, что многие из деятелей культуры, покинувших Россию, сами просили убрать их имена с афиш.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов