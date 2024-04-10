Срок доследственной проверки по факту смерти Алексея Навального в колонии продлили еще на десять суток — до 20 апреля, написал в своем телеграм-канале соратник оппозиционера Иван Жданов*. Он приложил к сообщению соответствующее уведомление от управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

В уведомлении говорится, что первоначальный отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Алексея Навального отменен. 21 марта материалы проверки заново приняли в производство, срок проведения проверки по материалам продлен до 30 суток, отмечается в документе.

«То есть никакой официальной информации от государства о причинах смерти Алексея Навального до сих пор нет», — отметил Жданов*.

Уведомление подписал замруководителя отдела по расследованию особо важных дел, майор юстиции А.В. Варапаев. Следователя с такой же фамилией упоминала мать Навального Людмила, когда рассказывала о давлении со стороны правоохранителей.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» на Ямале. УФСИН региона сообщило, что политику стало плохо после прогулки, судмедэкспертиза постановила, что он умер естественной смертью.

Соратники Навального назвали смерть политика «убийством». Его супруга Юлия Навальная заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к гибели ее мужа в колонии. Она пообещала продолжить дело оппозиционера.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов