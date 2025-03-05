Военный эксперт Алексей Анпилогов и военный обозреватель Давид Шарп в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI поделились мнениями о том, когда может завершиться вооруженный конфликт на Украине.

«Я хотел бы верить, что она [военная операция] закончится в конце этого года», — сказал Анпилогов. По его мнению, вряд ли это случится раньше.

Заключение перемирия до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля, Анпилогов назвал очень маловероятным.

«Я все же предположу, что с вероятностью больше, чем 50% (насколько больше — я не могу [сказать]) боевые действия прекратятся в этом году. В 2025 году прекратятся боевые действия», — заявил Шарп.

Он добавил, что «политическую составляющую» «сложнее предвидеть». «Обстоятельства могут измениться, и тогда одна из сторон, если создаются выгодные условия, может превратить окончательное соглашение в далеко не окончательное», — сказал собеседник RTVI.

На вопрос, возможно ли перемирие до Пасхи, Шарп ответил: «Да, но не очень много шансов».

24 февраля президент США Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован в ближайшие недели. «Я думаю, мы сможем покончить с этим в течение нескольких недель. Если мы будем умны», — сказал американский лидер.

28 февраля в Вашингтон приехал президент Украины Владимир Зеленский. В Белом доме под камерами журналистов у него случился спор с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Ранее Трамп публично критиковал Зеленского, называл его диктатором с рейтингом в 4% и обвинял в отказе подписать соглашение о доступе американцев к украинским недрам.

После перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом украинская делегация досрочно покинула Белый дом. 3 марта стало известно, что США приостановили военную помощь Украине

4 марта, выступая в Конгрессе, Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности «сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир». Президент США добавил, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам.