Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина подала иск о разделе имущества с супругом, пишут «Украинские новости» со ссылкой на материалы дела.

Иск был подан 27 апреля в Крыжопольский районный суд Винницкой области. Дело будет рассмотрено 29 апреля, отмечает издание.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против Петра Порошенко. Ограничения также были введены в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, экс-совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова и экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Накануне введения санкций Зеленский уточнил, что ограничения коснутся тех, кто «уничтожал национальную безопасность страны», но конкретных имен не назвал. Источники «РБК-Украины» подтвердили, что ограничительны меры нацелены на «представителей большого бизнеса, которых ранее было принято называть олигархами»

Порошенко назвал это решение антиконституционным и политизированным.

«Я имел всю информацию о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл победит», — написал он в соцсети Х.

Его сторонники в парламенте 13 февраля заблокировали трибуну Верховной рады с плакатами: «Нет диктатуре» и «Нет политическим репрессиям». После этого заседание закрыли, указывала «Страна.ua».

Как утверждают «Украинские новости», за несколько дней до введения санкций Порошенко вывел из Украины 1 млрд 48 млн гривен, а еще 986 млн гривен якобы «подарил». В доходах за 2024 год Порошенко вместе с женой задекларировал 4,6 млрд гривен, отмечает издание.

В начале апреля Нацбанк Украины оштрафовал АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого является Петр Порошенко, на 20,5 млн гривен ($498 тыс.) за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Петр и Марина Порошенко состоят в браке с 1984 года. У них четверо детей: старший сын Алексей, дочери Евгения и Александра, и младший сын Михаил. Марина по образованию врач-кардиолог, позже она возглавила Украинский культурный фонд и занималась общественной деятельностью.

Петр Порошенко занимал пост президента Украины в период с 2014 по 2019 год. Сейчас он является депутатом Верховной рады и представляет партию «Европейская солидарность».

В России Петр Порошенко и его сын Алексей с сентября 2024 года внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Санкции в отношении бывшего украинского президента действуют с 2020 года. На Украине его обвинили в госизмене и избрали меру пресечения в виде сдачи паспорта для невыезда за границу.