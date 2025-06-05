Ни одному жителю села Русское Поречное Суджанского района Курской области не удалось выжить во время оккупации населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Елена Жаданова, передает ТАСС.

По словам Ждановой, населенные пункты, входящие в Пореченский сельсовет, были захвачены украинскими войсками в самом начале их вторжения в регион. В начале оккупации на территории Русского Поречного проживало 92 человека, но в течение первых месяцев десять жителей смогли покинуть село. К настоящему времени 24 человека считаются пропавшими без вести.

Утром 6 августа 2024 года украинские войска начали наступление на территорию Курской области. Уже на следующий день в регионе было объявлено чрезвычайное положение. 10-го августа в Курской, а также в граничащих с ней Брянской и Белгородской областях, был введен режим контртеррористической операции. В приграничных районах началась эвакуация населения.

В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что украинские военные подразделения в Курской области оказались в окружении и утратили управляемость. В начале ноября глава государства заявил, что регион вскоре будет полностью освобожден от ВСУ.

В январе временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в ходе освобождения села Русское Поречное российские военнослужащие обнаружили в подвальных помещениях тела убитых и подвергшихся пыткам мирных жителей. Он обвинил в их гибели украинских военных.

26 апреля этого года Путин поздравил российских военных с завершением операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Президент поблагодарил бойцов за выполнение поставленных задач и подчеркнул, что ликвидация группировки противника в регионе открывает новые возможности для наступления на других стратегических направлениях.