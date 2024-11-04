Появившиеся в СМИ сообщения о том, что тысячи северокорейских солдат якобы отправились в Россию для участия в боевых действиях против Украины, сильно взволновали жителей Южной Кореи, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на рассказы жителей республики.

25-летний Ян Сын Джи, переехавший в Сеул из провинциального Чхунджу, признался, что прочитав новости, стал гуглить, где находится ближайшее убежище. Он всерьез обеспокоен тем, что, как ему кажется, напряженность между двумя Кореями из-за сообщений о вмешательстве Пхеньяна в украинский конфликт может перерасти в вооруженное противостояние.

«Я беспокоился, что общественный транспорт перестанет работать, и я не смогу вернуться домой. Мы думали о том, чтобы упаковать вещи и сделать небольшие запасы продуктов в нашей квартире. С тех пор как стало известно о приземлении северокорейских шаров с мусором в некоторых районах Сеула, возникло ощущение, что ситуация накаляется», — рассказал молодой человек, который сейчас занимается поисками работы.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что до 10 тысяч северокорейских солдат якобы проходят подготовку в России для участия в боевых действиях. До этого аналогичные заявления делали южнокорейские и украинские источники со ссылками на разведывательные данные и спутниковые снимки.

В Южной Корее эти сообщения вызвали опасения, связанные с тем, что КНДР якобы может получить от России ядерные технологии в качестве компенсации. В конце октября Северная Корея провела испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19», которая установила рекорд времени полета — 86 минут.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал отреагировать на предполагаемое вмешательство Северной Кореи в дела Украины, в том числе путем возможных поставок оружия Киеву. «Если КНДР направит спецназ в рамках российско-северокорейского сотрудничества, мы будем поддерживать Украину поэтапно, а также рассмотрим и реализуем меры, необходимые для обеспечения безопасности на Корейском полуострове», — заявил он на прошлой неделе в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

До сих пор Южная Корея ограничивала поддержку Украины тем, что отправляла ей гуманитарную помощь и пополняла арсеналы стран НАТО по мере того, как оружие и боеприпасы оттуда уходили к ВСУ. Чтобы перейти к прямым поставкам вооружения Киеву, Сеул должен внести изменения в закон, запрещающий республике отправлять смертельное оружие в зоны активных конфликтов.

После окончания Корейской войны 1950—1953 годов Южная Корея уделяла большое внимание дипломатии и развитию экспортно-ориентированной экономики. В 1960—1970-х годах республика, стремительно превращавшаяся в одну из самых развитых экономик мира, оттачивала приемы «мягкой силы» на своем северном соседе, включая культурный экспорт — К-поп-музыку и фильмы.

«Для страны, которая на протяжении десятилетий сохраняла относительную стабильность, не участвуя ни в каких прямых военных действиях, ввязывание в войну противоречит традициям общества и политике правительства», — заявил Al Jazeera Сон Кей Ён, профессор международных отношений в Корейском университете.

Он напомнил, что даже в исключительном случае, каким была война во Вьетнаме, Южная Корея согласилась отправить туда 320 тысяч солдат лишь для того, чтобы американские военные не покидали базы на ее территории.

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Al Jazeera опросила жителей Южной Кореи об их отношении к возможному началу отправки оружия на Украину. Ответы оказались разными. Например, 27-летний рекламщик Хан Джун Со заявил, что поддержит прямую военную помощь Киеву, если южнокорейское правительство сможет оказывать ее, «не привлекая слишком много внимания». Мужчина признал, что обеспокоен перспективой участия северокорейских военных в реальных военных действиях и получения ими боевого опыта, который южнокорейские войска в последний раз получали еще в прошлом веке во Вьетнаме.

54-летний офисный работник из Сеула Пак Дж. Р. заявил, что Южная Корея должна предпринимать любые действия в отношении Украины только в сотрудничестве с международным сообществом и ООН. «Россия не станет нашим врагом навсегда, поэтому мы не хотим портить отношения навсегда. Действовать самостоятельно и принимать поспешные решения — это прямая дорога к тому, чтобы тебя использовали», — считает мужчина.

Он также заявил, что не уверен в мотивах КНДР, допустив, что та, возможно, не нацелена на агрессию, а хочет лишь укрепить свой союз с Россией. «В любом случае, оба сценария не выглядят для нас хорошими», — сделал вывод собеседник телеканала.

Старшее поколение южнокорейцев, выросших во времена активных военных столкновений с северным соседом, считают крайне важным для Сеула не показывать слабость Пхеньяну и действовать самостоятельно. «Я не думаю, что Южной Корее следует проявлять чрезмерную сознательность в отношении Северной Кореи, когда мы принимаем эти решения. Если ситуация того потребует, мы должны быть в состоянии уверенно принимать собственные решения», — сказал Al Jazeera 65-летний уборщик Ким Син Гю.